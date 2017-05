Contramestre é preso com quase 25 kg de drogas dentro de navio em Santarém

Segundo a polícia, as drogas foram interceptadas depois que a embarcação atracou no cais. Homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico.

A Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará apreendeu aproximadamente 25 kg de maconha tipo skunk em uma embarcação na madrugada desta segunda-feira (29). Um homem de 43 anos, contramestre do navio, foi preso e autuado em flagrante por crime de tráfico.

Segundo a polícia, as drogas foram interceptadas depois que o navio, que transporta cargas e passageiros, atracou no cais de arrimo, em um trecho da avenida Tapajós. A embarcação saiu do Amazonas com destino a Belém, capital do estado.

O delegado de Polícia Civil, Jamil Casseb, informou ao G1 que as substâncias ilícitas estavam escondidas dentro de uma mala. O homem foi encaminhado a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde foi ouvido e deve ser levado ao presídio Sílvio Hall de Mouram, na vila de Cucurunã.

