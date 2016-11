Contratos de concessão de manejo florestal são assinados nesta terça no Pará

Foto:Vista da Floresta Amazônica em São Sebastião do Uatuma – Foto: Reuters -SÃO PAULO – O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) assina contratos de concessão nesta terça-feira (29), os quais permitem o manejo florestal sustentável em três unidades de manejo florestal (UMF) na Floresta Nacional do Caxiuanã, localizada nos municípios de Portel e Melgaço, no Pará. As unidades somam 176 mil hectares e serão operadas pelas empresas Benevides Madeiras Ltda (UMF I e UMF II) e Cemal Comércio Ecológico de Madeiras (UMF III).

Segundo comunicado do SFB, as empresas vencedoras da concorrência ofereceram ágio de até 130% sobre o valor mínimo de R$ 57 por metro cúbico de madeira extraída previsto pelo edital. Além do valor oferecido pela madeira, a concorrência levou em conta as propostas técnicas apresentadas pelas empresas, o que inclui aspectos como redução do impacto ambiental, geração de empregos e grau de processamento local da madeira.

O SFB informa, ainda, que Caxiuanã foi a primeira Floresta Nacional criada na Amazônia e é considerada uma área com vocação para a produção madeireira, já que está localizada entre os Rios Xingu e Anapu, o que facilita o escoamento da produção. A expectativa é que as três unidades de manejo produzam cerca de 180 mil metros cúbicos de madeira por ano.

A operação das concessões florestais na Floresta de Caxiuanã deverá movimentar R$ 38 milhões por ano e poderá gerar mais de 500 empregos diretos na região, que tem um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano do País.

O recurso arrecadado pela produção madeireira será dividido entre o SFB, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF), Estado do Pará e municípios de Portel e Melgaço.

Estadão Conteúdo

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...