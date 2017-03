Contraversão- Menor é pega pelo DITRANP pilotando Motocicleta e pulando canteiro da rodovia BR-193 em Novo Poogresso

Outra contravenção constante é menor pilotando motos e veículos na cidade- será coibida com rigor pelo orgão de transito do município.

Segundo o chefe do trânsito do Municio, “ João Garimpeiro” , estas cenas são comuns no dia dia da cidade, o perigo que constantemente tem motocicletas se aventurando em cruzar o canteiro para sair da rodovia e adentrar nas avenidas, isto é muito perigoso, eles podem ser atingido por veiculo que não esperam ter alguém naquele local, disse.

No momento da abordagem, ele não possuía habilitação e nem a documentação do veículo. O menor foi conduzido até o Departamento de Transito para providências cabíveis.

