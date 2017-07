Controladores impedem tragédia em aeroporto de San Francisco

Avião da Air Canada poderia ter colidido com outras 4 aeronaves

Os controladores do tráfego aéreo do aeroporto internacional de San Francisco, nos Estados Unidos, evitaram uma tragédia de grandes proporções no pouso de um avião da Air Canada na última semana, informa a mídia norte-americana nesta quarta-feira (12).

O caso está sendo investigado pela Autoridade Federal para a Aviação (FAA, na sigla em inglês).

De acordo com as informações de funcionários do aeroporto, o voo que vinha de Toronto, no Canadá, com 140 passageiros estava se aproximando do local para fazer o procedimento de pouso na última sexta-feira (7). No entanto, o piloto estava indo em direção à “Taxiway C” e não à pista de pousos do aeroporto.

Quando perceberam o erro, os funcionários da Torre de Controle ordenaram que o Airbus 320 canadense abortasse imediatamente o pouso e fizesse o processo de aproximação novamente. Então, o piloto conseguiu fazer o procedimento novamente e pousou na pista certa.

Caso tivesse se dirigido à “Taxiway C”, ele teria atingido em cheio outras quatro aeronaves que esperavam para decolar, causando a “maior tragédia da aviação da história”, segundo uma fonte relatou à emissora “Fox News”.

Em uma das gravações da conversa entre os pilotos e a Torre, em um primeiro momento, os funcionários não perceberam a aproximação equivocada do comandante e só viram quase ele estava errado próximo ao momento do pouso, na hora em que outro avião estava pronto para decolar. Agora, a FAA quer investigar o que levou a um erro tão grave.

Um porta-voz da agência não quis revelar qual a distância entre o voo 759 da Air Canada e as aeronaves que estavam prontas para decolar, mas segundo o testemunho de um piloto da United Airlines, que estava aguardando para iniciar seu voo na pista, disse que a tragédia foi evitada “por cerca de 30 segundos”. Com informações da ANSA.

