Cooperativa de Garimpeiros é assaltada em Alta Floresta (MT)

Cooperativa de garimpeiros é assaltada , roubam ouro, caminhonete e mais de R$ 87 mil em Alta Floresta no Mato Grosso De acordo com informações da Policia Militar de Alta Floresta (MT), bandidos invadiram a sede da entidade na tarde desta sexta-feira (19), levaram uma Toyota SW4 branca, 260 gramas de ouro, R$ 2 mil e mais de R$ 87,9 mil em cheques. O veiculo foi usado na fuga e abandonado em numa área rural próximo ao perímetro urbano. Foram identificadas marcas de tiros na caminhonete, mas não há confirmação se alguém ficou ferido. Aguardem mais informações.

