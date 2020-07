Cooperativa de Moto Taxi irá ajudar com gastos médicos da passageira vítima de acidente internada em Sinop (MT)

Elaine da Silva Motta, de 17 anos, foi vítima de acidente envolvendo uma carreta com moto taxista moto taxista, ela chegou fazer apelo nas redes sociais para arrecadar dinheiro para custear tratamento, Elaine está internada no Hospital do SUS na cidade de Sinop no Mato Grosso.

Elaine da Silva Motta , de 17 anos, sobrevivente de um trágico acidente que vitimou fatalmente o moto taxista Benedito Francisco França(Graxeta),de 51 anos, na tarde de sábado 11 de Julho na rodovia BR 163 em Novo Progresso. Ela fraturou as duas pernas. Leia mais: Jovem vítima de acidente com moto taxi pede ajuda para cirurgia e tratamento

A família da Jovem de 17 anos, promoveu uma ‘Ação entre amigos’ para custear as despesas uma conta para deposito bancário foi divulgada nas redes sociais, o montante arrecadado chegou ao montante de R$ 5 mil reais, disse irmã da vítima.

Leia também:Mototaxista morre em colisão com carreta na BR-163 em Novo Progresso

*Passageira de mototáxi vitima de acidente, foi transferida para hospital do Mato Grosso.

Nesta sexta-feira o Presidente da Cooperativa de Moto Taxi Vap Vupt, Moisés Moto Taxi, procurou a redação do Jornal folha do Progresso para divulgar o acordo feito com a família da vítima. “Inicialmente foi acordado o valor de R$15 mil reais, sendo pago R$ 5 mil à vista (Já Pago), mais 10 salários mínimos pagos mensalmente, os moto taxistas vão arcar com os valores pendentes.

Moisés moto taxi , afirmou ainda que a cooperativa Vapt Vupt estará acompanhando diariamente o caso, até a recuperação total da vítima.

O prefeito de Novo Progresso Ubiraci Soares (Macarrão), arcou com as despesas de transporte e ajuda particular à vitima.

Veja copia do acordo abaixo

Por:JORNAL FOLHA DO PORGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...