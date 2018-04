Coordenador do Programa Terra Legal no Estado do Pará, James Frederico, sofre acidente em estrada

O veículo conduzido pelo coordenador se desgovernou numa curva esburacada e caiu a mais de 10 metros em uma ribanceira, dentro de um igarapé.(Foto Divulgação)

O acidente ocorreu no início da tarde de ontem (31), na estrada que liga Novo Repartimento a Tucuruí. O veículo, uma camionete modelo Triton, da marca Mitsubishi, conduzida por Frederico, se desgovernou numa curva esburacada e caiu a mais de 10 metros em uma ribanceira, dentro de um igarapé.

Responsável pelas ações de Regularização Fundiária de áreas federais no estado do Pará, James Frederico Medeiros, seguia sozinho de Altamira para Marabá, onde se encontraria com o Deputado Federal Wladimir Costa, para participar, nesta segunda-feira (02), da programação de entrega de títulos de quatro vilas urbanas em Parauapebas.

James Frederico foi socorrido por uma equipe de motoqueiros que seguiam para um evento de trilha em Breu Branco. Apesar do grave acidente, Frederico sofreu apenas alguns arranhões. “O susto foi grande, mas a satisfação de promover a titulação de terras no Pará é mais forte. Deus no comando, sempre.” Respira aliviado.

O veículo foi içado com a ajuda de um “caminhão boiadeiro” que passava no local. A estrada ficou interdita por 40 minutos.

O trecho que liga Novo Repartimento a Tucuruí não é pavimentado. A estrada está em péssimas condições de trafegabilidade devido o intenso inverno amazônico, provocando inúmeros acidentes.

Por ZE DUDU

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...