Copa América: Brasil vence Bolívia por 3 a 0 na estreia

Foto: REUTERS / Ueslei Marcelino / Direitos Reservados

Gols brasileiros foram marcados no segundo tempo, por P. Coutinho (duas vezes ) e Everton

Jogando em casa e de uniforme branco, o Brasil estreou vencendo a Bolívia por 3 a 0 nesta sexta-feira, dia 14, no Estádio do Morumbi. Antes de a bola rolar, o gramado foi palco da cerimônia de abertura da Copa América 2019.

Como já era de se esperar, P. Coutinho foi o ‘cara’ da seleção na ausência de Neymar – cortado por lesão. O camisa 11 do Brasil foi o autor de dois na vitória brasileira. Everton que saiu do banco de reservas fechou o placar.

A segunda partida da seleção acontece terça-feira, dia 18, também às 21h30, o adversário da vez será a seleção da Venezuela, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador (BA).

Primeiro tempo

Além da pressão pelo fato de estar jogando em casa, de ser o país sede da Copa América, o Brasil ainda precisava provar que não sentiria a ausência de Neymar. Esses fatores contribuíram para que a Seleção Brasileira saísse vaiada no final dos primeiros 45 minutos.

A equipe comandada por Tite dominou a etapa inicial, mas assim como não sofreu perigo de gol, também não ofereceu, ainda que o novato na seleção, David Neres, se esforçasse para abrir o marcador.

Segundo tempo

As vaias na saída para o intervalo pareceram ter acordada a Seleção Brasileira, em especial, P. Coutinho, que aos quatro minutos marcou o primeiro gol da Copa América e o primeiro do Brasil no jogo, em pênalti marcado pelo VAR após toque de mão do jogador boliviano.

Três minutos mais tarde lá estava P. Coutinho de novo, dentro da pequena de cabeça o camisa 11 completou o cruzamento de Firmino. Dupla reeditou os bons tempos de Liverpool.

Com a vitória encaminhada, Tite começou a mexer na seleção e Everton que entrou aos 35 minutos, aos 39 balançou a rede em um chutaço de dentro da área.

Final de jogo, Brasil 3 x 0 na Bolívia na estreia da seleção na Copa América, com gols de Coutinho duas vezes e Everton que fechou o marcador.

Ficha técnica: Brasil 3 x 0 Bolívia, 1ª rodada do Grupo A da Copa América

Data: Dia 14 de junho, sexta-feira;

Horário: 21h30min;

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo (SP);

Arbitragem: Nestor Pitana (ARG) apitou a partida com o auxílio de Herman Maidana (ARG) e Juan Belatti (ARG).

Cartão amarelo: P. Coutinho (Bra); Saucedo (Bol);

Gols: P. Coutinho aos 4’ e aos 7’ e Everton aos 39′ do 2º T (BRA);

Brasil (3)

Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luís; Casemiro, Fernandinho e P. Coutinho; Richarlison (Willian), Firmino e David Neres (Everton).

Técnico: Tite

Bolívia (0)

Lampe; Diego Bejarano, Haquin, Jusino e Marvin Bejarano; Justiniano, Saucedo (Wayar), Raúl Castro (Ramiro Vaca) e Saavedra (Vaca); Chumacero e Marcelo Moreno.

Técnico: Eduardo Villegas

Por Heitor Carvalho /engeplus. Em 14/06/2019 às 23:24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...