Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (14), com Rússia x Arábia Saudita (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (14), os torcedores apaixonados por futebol, ou nem tanto, viram as suas atenções para a Copa do Mundo. Às 12h (horário de Brasília), começa a abertura oficial da competição.

A cerimônia terá a apresentação do cantor inglês Robbie Williams e da soprano russa Aida Garifullina, além da presença de Ronaldo, que foi o protagonista na conquista do pentacampeonato com a seleção brasileira, em 2002.

O estádio Luzhniki é o palco de Rússia e Arábia Saudita, que precisam esquecer sua posição no ranking oficial da Fifa e mostrar um espetáculo, já que os olhos estarão voltados para a partida. Os sauditas ocupam a 67ª colocação e os anfitriões russos na 70ª posição.

Rússia x Arábia Saudita

Copa do Mundo de 2018 – 1ª rodada do grupo A

13/06/18 – 12h – Estádio Lujniki – Moscou

Prováveis escalações:

Rússia: Akinfeev, Mario Fernandes, Kudryashov, Ignashevich e Zhirkov; Zobnin, Kuzyaev, Dzagoev, Samedov e Golovin; Smolov. Técnico: Stanislav Cherchesov.

Arábia Saudita: Al-Mayouf, Osama Husawi, Omar Hosawi, Al-Shahrani e Al-Barik; Otif, Al-Faraj, Al-Shihri, Al-Jassim e Al Dosari; Al-Molad. Técnico: Juan Antonio Pizzi.

Arbitragem:

Árbitro principal: Nestor Pitana (Argentina);

Assistentes: Emerson de Carvalho (Brasil) e Juan Pablo Belatti (Argentina);

Quarto árbitro: Sandro Meira Ricci (Brasil);

Árbitro de vídeo principal: Massimiliano Irrati (Itália);

Assistentes de vídeo: Mauro Vigliano (Argentina), Carlos Astroza (Chile) e Danielie Orsato (Itália).

(Com informações do UOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...