Coral de Natal emociona pacientes no Hospital Regional do Sudeste do Pará*

*A iniciativa levou mensagens de fé, solidariedade e esperança aos pacientes*

A tarde desta terça-feira, 22, foi especial para os pacientes internados no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá. Eles receberam a visita do Coral de Natal, formado por colaboradores da instituição.

A Cantata de Natal foi promovida pela Comissão de Humanização e Pastoral da Saúde do HRSP, que articulou a criação do coral, formado por enfermeiros, técnicos, nutricionistas, dentre outros profissionais. O evento integra as ações de humanização estimuladas pela Pró-Saúde, gestora da unidade, com o objetivo de tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor.

Durante o evento, os profissionais da saúde percorreram os corredores da instituição, cantando músicas natalinas com mensagens de amor, fé e esperança, em homenagem aos pacientes que se recuperam na unidade, proporcionando um clima de descontração e harmonia.

Para Daniel Lopes Azevedo, recepcionista do HRSP e que faz parte do coral, o grupo fez belíssimas apresentações alegrando pacientes internados, tudo isso sem esquecer as recomendações de Higienização da Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Nosso objetivo é levar palavras de fé, solidariedade e esperança, oferecendo um pouco mais de alegria ao próximo. Nosso maior presente é ver o sorriso no rosto de cada pessoa”, explicou.

*Emoção*

De repouso em seu leito, Gerson Pereira Bomjardim de 68 anos, ouviu com muita empolgação a Cantata. Ele se animou com as músicas, cantou junto e pediu para registrar o momento com uma foto com os integrantes do Coral.

“Que presente maravilhoso! Conforta a minha alma e me traz esperança para que no próximo Natal esteja do lado da minha família. Nunca vou esquecer desse dia, me trouxe muito paz em um momento difícil”, explicou.

Na entrada de um dos quartos, Antonia Coelho observava com alegria as apresentações do coral. Acompanhando a mãe enferma, ela se emocionou e agradeceu o carinho.

“É um momento que ficamos fragilizados com um ente querido internado. por isso, apresentações como essa do coral, próxima do Natal, conforta nossos corações,” ressalta.

O HRSP pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela Pró-Saúde desde a sua inauguração, em 2006.

A instituição filantrópica realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil.

A Pró-Saúde está presente em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

