‘Coreano’ é executado com tiros na cabeça no interior do Pará

Vítima foi assassinada por homens que estavam em um carro prata. (Foto: Via Whatsapp)

Um jovem, que ainda não teve a identidade divulgada, foi assassinado na manhã desta quarta-feira (19), no município de Magalhães Barata, no nordeste paraense.

Segundo testemunhas, a vítima, conhecida como ‘Coreano’, foi executada com quatro tiros na cabeça por homens que estavam em um carro prata.

Ainda não há informações do que teria motivado o crime.

Ainda segundo informações de testemunhas, a vítima teria envolvimento com o incêndio de uma viatura da Polícia Militar em janeiro deste ano, no município, mas a versão ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.

O DOL entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda mais detalhes.

