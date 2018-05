Coreia do Norte destrói centro de testes nucleares

Medida foi anunciada por Kim após cúpula intercoreana.

A Coreia do Norte destruiu nesta quinta-feira (24) seu centro de testes nucleares de Punggye-ri, informou a agência de notícias Yonhap.

De acordo com os jornalistas estrangeiros que acompanham a cerimônia, os túneis foram destruídos com explosivos.

A destruição havia sido confirmada por Pyongyang após a cúpula intercoreana realizada no último dia 27 de abril com a Coreia do Sul, na qual ambos prometeram assinar um acordo de paz, trabalhando para uma total “desnuclearização”.

No entanto, diversos especialistas informaram que a desativação parcial já havia ocorrido depois do último teste nuclear feito pelo ditador Kim Jong-un, em setembro de 2017. Ao contrário do que foi revelado inicialmente, o governo norte-coreano não convidou cientistas.

No centro, que é composto por túneis cavados debaixo do monte Mantap, no nordeste do país, a Coreia do Norte realizou seis testes nucleares.

A medida acontece antes de uma possível reunião histórica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Kim, marcada para 12 de junho, em Singapura.

