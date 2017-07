Coreia do Norte lança novo míssil, afirma imprensa japonesa

Artefato teria caído na zona econômica exclusiva do Japão

A Coreia do Norte lançou nesta sexta-feira (28) um projétil que parece ser um míssil, que caiu na zona econômica exclusiva do Japão, comunica a agência “Kyodo” citando o governo japonês. A “Reuters” informou que o premiê japonês Shinzo Abe convocou uma reunião urgente do governo por causa do lançamento.

Militares sul-coreanos também confirmaram que a Coreia do Norte realizou o lançamento, que teria acontecido na província de Chagang.

Durante os últimos meses, a Coreia do Norte tem realizado vários testes de mísseis, que são considerados como uma violação grave das resoluções do Conselho da Segurança da ONU.

O último aconteceu em 4 de julho, quando Pyongyang anunciou o lançamento bem-sucedido do míssil balístico intercontinental Hwasong-14.

Fonte: Notícias ao Minuto.

