Coreia do Sul faz testes com mísseis em resposta ao vizinho do norte

O exército da Coreia do Sul realizou manobras militares neste domingo (3), durante as quais simulou disparos contra a localidade do teste nuclear realizado mais cedo neste dia pelo seu vizinho do norte, informou a agência de notícias sul-coreana “Yonhap”, citando as forças armadas do país.

De acordo com a agência, os exercícios contemplaram o disparo de mísseis balísticos Hyunmoo II e ataques aéreos simulados de caças F-15K.

Mais cedo, as autoridades da Coreia do Norte fizeram um bem-sucedido teste de uma bomba de hidrogênio. Pyongyang manifestou a intenção de instalar ogivas desse tipo em seus mísseis balísticos intercontinentais. A ordem de realizar o teste foi dada pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un. De acordo com Pyongyang, o teste não provocou vazamento de radiação, nem outros efeitos negativos para o meio-ambiente. Com informações do Sputnik Brasil.

Fonte: MSN.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...