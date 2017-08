Coreia do Sul responde a míssil de Kim Jong-un com oito bombas

O lançamento das bombas fez parte de um exercício que simulava a destruição da liderança norte-coreana

A Coreia do Norte lançou um míssil que sobrevoou o Japão na manhã desta terça-feira (29). Poucas horas depois, a Força Aérea sul-coreana respondeu com oito bombas MK 84 lançadas por quatro aviões F-15K na província de Gangwon, a norte da Coreia do Sul. A notícia foi divulgada pela CNN.

Uma bomba MK 84 pesa cerca de 910 quilos e serve para penetrar alvos mais protegidos. A província onde as bombas foram lançadas fica a 108 quilômetros de Seul, próxima da fronteira com a Coreia do Norte. Pyongyang fica a 195 quilômetros de Seul.

Segundo um oficial do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, as oito bombas atingiram o alvo. “O exercício reconfirmou a capacidade da Força Aérea sul-coreana para destruir a liderança do inimigo em caso de emergência”.

Fonte: Notícias ao Minuto.

