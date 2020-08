Corinthians abre 2 gols, mas leva virada e perde para o Atlético-MG

O Corinthians surpreendeu o Atlético-MG no primeiro tempo na noite desta quarta-feira. O Timão soube segurar a pressão atrás e foi fatal na frente. Após abrir vantagem de dois gols, porém, os paulistas foram massacrados na etapa final e acabaram levando uma virada de 3 a 2 no duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Mineirão foi a estreia corintiana na competição, já que a final do Campeonato Paulista forçou o adiamento do confronto inicial.

Tiago Nunes não teve Fagner, Gil e Carlos e ainda promoveu a entrada de Araos na vaga de Luan, que ficou no banco de reservas. O chileno deu a assistência para Jô abrir o placar depois de Guga recuar mal para o goleiro. Pouco depois, o centroavante, de calcanhar, proporcionou a Araos marcar pela primeira vez com a camisa alvinegra.

Sampaoli, então, colocou Hyoran no jogo. Em 8 minutos, o meia marcou dois gols e deixou tudo igual. O primeiro com certa colaboração de Cássio, que fazia grande partida. Aos 15, veio a virada em uma bomba de fora da área Nathan.

Os mandantes ainda tiveram um quarto gol anulado e mandaram uma bola na trave. O Corinthians só conseguiu reagir nos acréscimos, quando Réver salvou em cima da linha o que seria outro gol de Jô.

Desta maneira, o Atlético-MG chegou ao segundo triunfo seguido, depois de bater também o Flamengo no Maracanã, e o Corinthians, além da derrota, viu a série de oito jogos de invencibilidade ir por água abaixo.

No próximo sábado, o Timão vai visitar o Grêmio, no Sul, às 19 horas, enquanto o Galo receberá o Ceará, de novo no Mineirão, domingo, às 11 horas.

Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini/assessoria)12/08/2020 20:29

