Corinthians abre vantagem sobre o Cruzeiro, mas leva gol em Itaquera

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Sérgio Barzaghi/Gazeta Press) – Outra vez diante de um público pequeno em Itaquera, o menor da história do estádio, o Corinthians se esforçou para provar que ainda poderá dar alegrias à sua torcida em 2016. Na noite desta quarta-feira, a equipe iniciou duelo de quartas de final de Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. Os gols corintianos foram de Léo, contra, e Romero, de cabeça, ambos no princípio do segundo tempo. Robinho descontou.

Com o resultado, o Corinthians adquiriu a vantagem de poder empatar no jogo de volta contra o Cruzeiro e, ainda assim, avançar para enfrentar o vencedor do confronto entre Grêmio e Palmeiras nas semifinais do torneio nacional de mata-mata. O reencontro com o time mineiro será apenas na quarta-feira de 19 de outubro, no Mineirão.

Antes de se preocupar com a Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro voltarão a se concentrar no Campeonato Brasileiro. O time dirigido por Fábio Carille visitará o Botafogo no sábado, na Ilha do Governador, tentando melhorar a sua pífia campanha no segundo turno. O de Mano Menezes jogará contra o Grêmio no mesmo dia, no Mineirão, com a esperança de fugir da zona de rebaixamento.

O jogo – Ambientado a Itaquera, onde comandou o Corinthians em 2014, o técnico Mano Menezes mandou o Cruzeiro à frente nos primeiros minutos de partida. A marcação sob pressão incomodou os donos da casa, que tinham dificuldades para trocar passes e alcançar a intermediária ofensiva.

Quando finalmente se soltou, o Corinthians foi perigoso. Aos 15 minutos, Giovanni Augusto levantou a bola da direita, e Marlone brigou pelo alto. Na sobra, Rodriguinho ficou em ótima condição para abrir o placar, mas chutou por cima da meta.

Não seria o único gol desperdiçado pelo meia, o principal responsável pela articulação corintiana, no primeiro tempo. Dez minutos mais tarde, Rodriguinho teve a chance de se redimir do lance anterior ao receber um bom passe de Marquinhos Gabriel, da esquerda, quase na mesma posição. Bateu de primeira, novamente mal e longe do alvo.

Apesar das falhas, o Corinthians e a sua torcida se empolgaram com o volume ofensivo em Itaquera. Romero exagerou no entusiasmo. Aos 31, Marlone escorou de cabeça após cruzamento da direita, e o centroavante paraguaio (a exemplo do que já havia feito contra o Fluminense) tentou concluir de bicicleta. Errou.

Os avanços do Corinthians ofereciam bons espaços para o Cruzeiro contra-atacar. Camacho até mostrava habilidade para conter o ímpeto adversário, com direito a uma sequência de chapéus, mas Balbuena e Yago se assustavam com as investidas de Robinho pela esquerda e principalmente de Rafael Sóbis pela esquerda.

Foi pelo meio, contudo, a melhor oportunidade de gol cruzeirense no primeiro tempo. Aos 41 minutos, pouco depois de reclamar de um toque de mão de Camacho dentro da área, Willian passou fácil por Yago e soltou o pé da meia-lua. A bola acertou o travessão, as costas do goleiro Walter e saiu.

Aquela rede de Itaquera balançaria não muito tempo mais tarde. Mas já no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Rodriguinho arriscou o chute de longe, e o goleiro Rafael deu rebote. Marquinhos Gabriel aproveitou para recolocar a bola na área da direita. Na disputa com Romero, Léo anotou o gol contra.

Romero não precisaria reivindicar aquele gol para sair de Itaquera como o maior artilheiro do estádio. Aos oito minutos, o paraguaio acreditou em uma conclusão de Marlone, que iria para fora, e subiu com estilo para cabecear para a rede. Foi o 15º gol dele na arena da abertura da Copa do Mundo de 2014, igualando-se ao peruano Guerrero.

Em desvantagem, o Cruzeiro se viu obrigado a ser mais ousado fora de casa e começou a esbarrar em boas intervenções de Walter. Mano Menezes tentou colaborar com a sua equipe, trocando o argentino Ariel Cabral pelo uruguaio Arrascaeta. Depois, substituiu Rafael Sóbis e Willian por Ramón Ábila e Alisson.

Já Fábio Carille criou uma polêmica em Itaquera ao esboçar a sua primeira substituição. Chamou Willians para entrar em campo e causou revolta nos torcedores que estavam sentados no setor oeste, o mais caro do estádio. O volante, então, retornou para o banco de reservas, provocando uma vibração eufórica no mesmo público.

A festa foi interrompida pelo Cruzeiro. Aos 32 minutos, o ex-palmeirense Robinho recebeu a bola de Ábila depois de Yago não cortar uma reposição de bola de Rafael e concluiu rasteiro e cruzado para diminuir a vantagem corintiana.

Aí, sim, Willians entrou no lugar de Rodriguinho. Como a vantagem no placar já não era tão boa, Carille apostou também em Lucca e Rildo nas vagas do ovacionado Romero e de Marlone. Não adiantou. Sem a mesma força ofensiva do princípio da segunda etapa, o Corinthians teve de se contentar com a vitória pela diferença mínima.

