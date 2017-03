Corinthians aproveita combinação de resultados e se classifica para a próxima fase do Paulistão

fonte: Gazeta Esportiva (foto: Fernando Dantas/Gazeta Press) – O empate por 1 a 1 do São Paulo com o Ituano, na tarde deste sábado, sacramentou a classificação do Corinthians para as quartas de final do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time de Itu chegou aos 10 pontos, exatamente nove atrás do Alvinegro no Grupo A e restando três jogos a serem realizados. Porém, por ter apenas duas vitórias, o time não pode mais ultrapassar o clube do Parque São Jorge.

Além do Ituano, quem também não pode mais alcançar o Timão é o São Bernardo, que está dez atrás depois da derrota por 2 a 1 para o Red Bull, na última sexta-feira, na casa do adversário, e tem os mesmos três jogos a realizar. O Botafogo-SP é o vice-líder da chave, com 12 pontos após empatar sem gols com o Linense, também na sexta.

Os comandados de Fábio Carille, primeira equipe a assegurar um posto no mata-mata, ainda buscam a vantagem de decidir em casa os duelos eliminatórios. Para isso, além de ganhar da Ferroviária, neste domingo, em Araraquara, algo que já garantiria a liderança da chave, o Corinthians tenta acumular o maior número de pontos para ser o líder também na classificação geral.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...