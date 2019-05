Corinthians, Atlético-MG, Fluminense e Botafogo conhecem adversários da Sul-Americana

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Gazeta Esportiva (foto: Djalma Vassão/arquivo) – Além de descobrirem seus adversários na segunda fase da Copa Sul-Americana, os clubes brasileiros já sabem o caminho que terão que percorrer se quiserem chegar à final do torneio, no dia 9 de novembro, em Assunção, no Paraguai. Botafogo e Atlético-MG, por exemplo, podem se encontrar já nas oitavas de final, enquanto Corinthians e Fluminense podem se cruzar nas quartas.

