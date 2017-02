Corinthians avança e espera Remo ou Brusque-SC

O Corinthians espantou a zebra e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (8), o time dirigido por Fábio Carille ficou longe de apresentar um futebol brilhante, mas foi eficiente e venceu a Caldense por 1 a 0, em Poços de Caldas.

O resultado foi suficiente para a equipe obter a classificação em virtude da mudança de regulamento do torneio. Neste ano, as duas primeiras fases da competição são disputadas em jogo único. Na primeira, o clube melhor posicionado no ranking da CBF tem a vantagem do empate. Já na segunda, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis em caso de empate nos 90 minutos.

Até o ano passado, o clube visitante que vencesse por dois ou mais gols a partida de ida avançava sem a necessidade do jogo de volta. Caso contrário, a segunda partida era necessária.

Classificado, o Corinthians agora aguarda o seu próximo adversário, que sairá do duelo entre Brusque e Remo que se enfrentam na quinta (16).

