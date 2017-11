Corinthians bate o Avaí e fica perto de ser campeão

‘É, campeão!’ Kazim encerra jejum, Timão vence e torcida solta o grito (Foto Luis Moura / WPP) –

(Por LANCE! Guilherme Amaro) – Assim como já havia ocorrido na última quarta-feira, o Corinthians contou com um novo artilheiro no Brasileirão para vencer neste sábado. O atacante Kazim encerrou o jejum que durava desde o dia 18 de fevereiro ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, pela 34ª rodada.

Com o resultado, o Corinthians segue com chances de garantir o título brasileiro na quarta-feira. Para isso, o Timão precisa vencer o Fluminense, em Itaquera, e ver o Grêmio tropeçar em um dos dois próximos jogos, contra Vitória e São Paulo.

Para levantar o troféu sem depender de outros resultados, o Timão só precisa somar mais cinco pontos. Com esse cenário, a torcida não se aguentou e cantou “é, campeão” nos minutos finais da partida. Antes, já haviam avisado: “começa a fazer festa que o hepta vem aí”.

Se na quarta-feira passada o herói foi Giovanni Augusto, que voltou a marcar depois de mais de um ano e deu a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, neste sábado quem brilhou foi Kazim. Substituto do artilheiro Jô, suspenso, o “Gringo da Favela” mandou de peito, após cruzamento de Guilherme Arana, aos três minutos do segundo tempo.

Foi o gol que deu justiça à partida. Durante toda a etapa inicial o Corinthians pressionou e chegou a levar perigo, enquanto o Avaí praticamente não conseguia passar do meio de campo. Todo fechado, o time catarinense não tinha velocidade para contra-golpear e ainda abusava dos erros de passes.

O Corinthians, com o título bem perto, não mostrou ansiedade para construir o resultado. A equipe trabalhava bem a bola, principalmente pelo lado direito, com Fagner e Romero. Quem destoava era Rodriguinho, que não teve uma boa atuação e mesmo assim saiu aplaudido no segundo tempo. Isso só comprova como a Fiel está tranquila à espera do título.

No segundo tempo, mesmo após o gol, o Avaí não mostrava forças para buscar o empate. O time errou muitos passes e só tinha lampejos de criatividade quando Marquinhos pegava na bola. Não é à toa que a equipe é penúltima colocada na tabela.

Já o Timão novamente mostrou que é praticamente impossível o título escapar. Com o apoio da torcida, a equipe mostrou solidez e não brechas para a zebra aparecer em Itaquera.

Neste domingo, o Corinthians secará o Grêmio para tentar garantir o título em casa, na quarta-feira. O título parece ser só questão de tempo…

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 AVAÍ

Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Data-Hora: 11/11/2017 – 19h

Árbitro: Dewson Freitas da Silva (Fifa-PA)

Auxiliares: Hélcio Araujo Neves (PA) e José Ricardo Guimarães Coimbra (PA)

Público/renda: 42.732 pagantes/R$ 2.739.920,90

Cartões amarelos: Romero, Kazim e Balbuena (COR), Maurinho, Judson e Júnior Dutra (AVA)

Cartões vermelhos: –

Gols: Kazim (3’/2ºT) (1-0)

CORINTHIANS: Caíque França; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Camacho (Jadson, no intervalo); Romero, Rodriguinho (Maycon, aos 22’/2ºT) e Clayson (Marquinhos Gabriel, aos 32’/2ºT); Kazim. Técnico: Fábio Carille.

AVAÍ: Douglas; Maicon, Alemão, Betão e João Paulo; Judson (Caio César, aos 36’/2ºT) e Wellington Simião; Rômulo, Marquinhos e Luanzinho (Maurinho, aos 12’/2ºT); Júnior Dutra. Técnico: Claudinei Oliveira.

