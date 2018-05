Corinthians dá goleada histórica na Libertadores; resultados de quinta

Peñarol venceu, mas ficou sem vaga na próxima fase.

Jogadondo fora de casa, o Corinthians conseguiu golear o Deportivo Lara por incríveis 7 a 2. Com o resultado, o clube brasileiro conseguiu a classificação para as oitavas com uma rodada de antecedência, já que Independiente e Millonarios empataram em 1 a 1. A segunda vaga da chave ainda está aberta e, na última rodada, o Independiente leva a vantagem de apenas precisar vencer, sem contar com outros resultados.

Pelo Grupo 3, classificações definidas. O Peñarol, mesmo tendo vencido o The Strongest, em casa, não conseguiu alcançar o Atlético Tucumán, que em uma partida morna contra o Libertad, empatou em 0 a 0, o que acabou classificando os dois clubes. Os uruguaios jogarão a Sul-Americana.

Dia 22 de maio, mais jogos pela competição. O Vasco, já eliminado, busca um milagre contra a Universidad de Chile para alcançar o terceiro lugar do grupo e conseguir disputar a Sul-Americana. Já Racing e Cruzeiro se enfrentam em Belo Horizonte na disputa do primeiro lugar.

Vale lembrar que o time chileno ainda pode se classificar no lugar do Cruzeiro, mas precisa torcer pela derrota da equipe brasileira e ainda assim tirar uma diferença de 16 gols no saldo.

