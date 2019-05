Corinthians domina venezuelanos e abre vantagem na Sul-Americana

Por:Gazeta Esportiva (foto: Daniel Augusto Júnior/assessoria) – O Corinthians não deu show, mas conseguiu um bom resultado na noite desta quinta-feira, diante do Deportivo Lara-VEN, no duelo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Depois de sofrer para abrir o placar, perdendo muitas chances em grande jornada do goleiro Salazar, o Alvinegro melhorou com a entrada de Gustagol e viu seu artilheiro do ano marcar um dos tentos da vitória por 2 a 0. Love foi quem fez o outro.

O Alvinegro agora pode até perder por um gol de diferença no segundo embate que passará às oitavas de final. O duelo decisivo será disputado na semana que vem, também na quinta-feira, dia 30, às 17h (de Brasília), no estádio Metropolitano de Lara. Antes, o Alvinegro joga contra o São Paulo, às 19h (de Brasília) do domingo, na Arena, pelo Brasileiro, viajando já na segunda-feira para a Venezuela.

O Corinthians teve a chance de sair para o intervalo em vantagem, mas não conseguiu fazer com que suas chances se transformassem em gols. O cenário de dificuldade começou logo nos primeiros minutos, quando Pedrinho cabeceou na marca do pênalti, a bola quicou e Salazar fez sua primeira defesa. Pouco depois Vagner Love foi atropelado pelo zagueiro dentro da área, mas o juiz viu lance normal.

Pouco depois, em mais um cruzamento na área, Júnior Urso perdeu gol dentro da pequena área ao cabecear rente à trave de Salazar. Na sequência, Pedrinho chutou forte da marca do pênalti e o arqueiro praticou boa defesa. Vivo depois dessa pressão inicial, o time visitante conseguiu sair de trás em algumas oportunidades e chegou a ter dois escanteios seguidos, mas pouco ofereceu de perigo.

O Timão retomou a ofensividade nos minutos finais e conseguiu mais chances de abrir o marcador, outra vez sem contundência. Na melhor delas, Pedrinho driblou a marcação pela direita, deu mais uma ajeitada e chutou forte. Salazar espalmou, Love pegou o rebote e caiu pedindo pênalti, mas o juiz ignorou, corretamente, o pedido do atacante.

Carille não esperou mais do que a metade inicial para soltar mais o seu time e sair em busca de um gol. O treinador colocou Gustagol na vaga de Ralf e pressionou bastante desde o apito do juiz. Love e Jadson levaram perigo em duas finalizações, mas o tento veio na jogada mais bem trabalhada da partida. Fagner tabelou com Pedrinho e cruzou na medida para Love cabecear no canto esquerdo, fazendo o 1 a 0.

O ritmo corintiano não diminuiu, ainda que o alívio ficasse claro nas ações mais bem executadas da equipe. Mesmo com algumas tentativas do rival, principalmente em uma falta lateral cometida por Fagner, o Timão conseguiu ampliar a vantagem naturalmente. Depois de cruzamento de Danilo Avelar, Gustagol, sem nem um adversário colado em seu corpo, teve liberdade para subir e cabecear no contrapé de Salazar, sem chances para o goleiro.

Carille mexeu mais duas vezes no time, colocando Sornoza e Régis para manter o ritmo da armação, mas as chances pararam de aparecer. Até o apito final, o Timão mais controlou o duelo do que buscou o terceiro, saindo de campo com uma torcida satisfeita nas arquibancadas.

