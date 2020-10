Corinthians é goleado pelo Flamengo em casa e segue perto da zona de rebaixamento

O Corinthians recebeu o Flamengo, há pouco, e foi goleado por 5 a 1, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Absoluto na partida, o Rubro-Negro dominou os mandantes e chegou à liderança provisória do torneio nacional. Já o Timão voltou a perder e segue próximo à zona de rebaixamento.

Everton Ribeiro, Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego marcaram os gols dos visitantes na goleada histórica. Gil fez o único do Alvinegro.

Do lado corintiano, a derrota foi a primeira sob comando de Vagner Mancini, que havia estreado com vitória no meio de semana contra o Athletico-PR. O Timão segue próximo da zona do rebaixamento, provisoriamente na 14ª colocação com 18 pontos, apenas dois a mais que o Furacão, primeiro time do Z4.

Já o Flamengo assumiu a liderança provisória do campeonato com a goleada. O Rubro-Negro chegou aos 34 pontos e aguarda os resultados de Atlético-MG e Internacional na rodada. Em caso de vitórias, mineiros e gaúchos voltam a ficar na frente do Fla.

O jogo

Em início bastante movimentado, o Flamengo balançou as redes aos nove minutos. Vitinho roubou a bola de Fagner na lateral, e com a defesa do Corinthians mal postada, conduziu pela esquerda e passou para Everton Ribeiro bater, a bola explodiu em Marllon e sobrou para Pedro dentro da área. O centro-avante pegou de primeira e marcou. O VAR checou o lance e detectou que a bola saiu no início da jogada, logo após o desarme do Vitinho e cancelou o gol.

Com maior posse de bola, o Rubro-Negro tomou o controle do jogo e passou a criar mais chances. Aos 24 minutos, Everton Ribeiro tabelou com Vitinho e recebeu no meio da área para bater de primeira. O camisa 7 pegou embaixo e a bola saiu por cima da trave de Cássio.

Aos 31 minutos, Everton Ribeiro apareceu mais uma vez na área do Corinthians, agora para abrir o placar. Bruno Henrique centralizou a jogada, puxou a marcação para o meia e abriu na esquerda para a descida de Felipe Luis. Com espaço, o lateral cruzou com precisão para Everton Ribeiro, que ganhou o duelo com Lucas Piton para cabecear e marcar.

Bruno Henrique não deu tempo para a defesa corintiana respirar. Dois minutos depois do gol, o atacante fez nova jogada pelo meio e abriu para Vitinho bater na entrada da área. A bola desviou na zaga e saiu em escanteio.

A única chance real do Corinthians veio aos 43 minutos. Everaldo fez jogada pelo lado esquerdo da área e rolou para trás. Camacho dominou na intermediária, pensou, ajeitou e bateu firme no travessão de Hugo.

Apesar da bola na trave no fim, o Corinthians criou pouco e foi dominado pelo Fla por grande parte da primeira etapa. O Rubro-Negro terminou com 63% de posse de bola e duas finalizações no gol, contra nenhuma do Alvinegro.

Se o primeiro tempo já teve bastante emoção, a segunda etapa não deixou corintianos e flamenguistas respirarem. Logo aos seis minutos, o Fla ampliou o placar com belo gol de Vitinho. Everton Ribeiro recebeu aberto na esquerda, driblou marcador e carregou para o meio. O camisa 7 deixou com Vitinho, que dominou com espaço, ajeitou e bateu cruzado da meia-lua.

Aproveitando o bom momento, o Rubro-Negro marcou o terceiro aos 12 minutos. Everton Ribeiro cobrou escanteio da esquerda, o jovem zagueiro Natan tomou a frente de Everaldo e testou firme para ampliar.

Já sofrendo placar elástico, Vagner Mancini mexeu no Corinthians em busca de uma reação. Aos 15 minutos, Luan, que substituiu Boselli, cobrou falta da esquerda, Gil subiu mais alto que a defesa e colocou para dentro. O assistente marcou impedimento no lance. Após revisão do VAR, o impedimento foi mantido.

Três minutos depois, Luan cobrou falta do mesmo lugar e mirou mais uma vez em Gil. Desta vez o goleiro Hugo saiu mal do gol e deu a chance para o zagueiro completar para as redes, em posição legal.

Após diminuir o placar, o Timão foi para cima em busca de uma reação. Aos 23 minutos, Cazares fez jogada pela esquerda, teve chance de bater e quase pegou o goleiro Hugo no contrapé; no rebote, a bola caiu no pé de Luan na meia-lua, que arriscou com perigo para outra grande defesa de Hugo.

Sem se intimidar com o ímpeto corintiano, o Flamengo seguiu aproveitando os espaços e transformou a vitória em goleada aos 26 minutos. Em contra-ataque rápido, Vitinho recebeu centralizado e abriu para a ultrapassagem de Isla dentro da área, o lateral cruzou rasteiro, Pedro deu leve desvio e a bola sobrou para Bruno Henrique marcar na segunda trave.

Tentando descontar o prejuízo, o Corinthians saiu em disparada ao ataque logo após a saída de bola. Mantuan arriscou de dentro da área para boa defesa de Hugo, jogando para escanteio. Na cobrança, Marllon ganhou a disputa no alto, cabeceou firme, mas nas mãos do goleiro do Flamengo.

Absoluto na partida, o Rubro-Negro ainda teve gás para marcar mais um, aos 42 minutos. Gabriel errou na saída de bola do Corinthians, Arão recuperou e deixou com Bruno Henrique, o atacante passou para Diego, que aproveitou o espaço entre Gil e Piton, invadiu a área e tocou com categoria para fechar a goleada. 5 a 1 para o Flamengo em São Paulo.

Por:Gazeta Esportiva (foto: arquivo/Cesar Grecco/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...