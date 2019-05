Corinthians e Grêmio empatam na Arena em Itaquera

Por:Gazeta Esportiva (foto: divulgação/arquivo) – O placar da Arena Corinthians não se movimentou na noite deste sábado, no duelo entre o time da casa e o Grêmio. Apesar de boas chances de Boselli e Vagner Love, além de um toque de bola envolvente da equipe gaúcha, o duelo ficou mais na parte tática. Mesmo com um bom nível técnico, o Timão e o Tricolor não conseguiram superar as respectivas barreiras adversárias, mantendo os paulistas com cinco pontos e os gaúchos com apenas dois, bem longe da luta pelos primeiros lugares do Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Timão vai em busca de mais uma vitória contra o Atlético-PR, às 16h (de Brasília) do domingo, na Arena da Baixada. Do outro lado, o Grêmio terá pela frente o Ceará, pouco depois, às 19h (de Brasília), em Fortaleza. Antes disso, porém, os comandados de Fábio Carille iniciam a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira, também em Itaquera.

O primeiro tempo disputado na Arena mostrou duas equipes com boas condições físicas e bastante preocupadas em manter o desenho tático na hora em que o adversário tinha a bola. Por isso, apesar do bom toque de bola do Grêmio e da disciplina demonstrada pelos donos da casa, as chances foram escassas, normalmente surgindo de desarmes enquanto o outro time buscava o ataque.

A melhor chance dos anfitriões saiu quando Clayson roubou uma bola quase na linha da área do Corinthians e puxou contra-ataque de forma solitária. Ele encarou a marcação de Matheus Henrique, deu dois cortes no gremista e conseguiu cruzamento na medida para Boselli. O argentino, livre de marcação, cabeceou forte, mas em cima de Paulo Victor, que espalmou e manteve o 0 a 0 no placar.

O Grêmio, que parou muitas vezes na entrada da área, tentando vencer a forte marcação, levou perigo em linda cobrança de falta de Luan, na trave esquerda do gol de Cássio. Antes do intervalo os visitantes chegaram a celebrar um pênalti marcado em chute de Everton que parou no braço de Fagner. O árbitro Marcelo de Lima Henrique apontou a penalidade, mas voltou atrás ao ver o lance no monitor do VAR.

Carille percebeu a dificuldade de Boselli ganhar no corpo de Kannemann e Geromel ainda no intervalo, promovendo a entrada de Vagner Love para o segundo tempo. O autor do gol do título paulista entrou com bastante intensidade e quase abriu o placar em seu primeiro lance. Ele recebeu de Ramiro na entrada da área, deixou Geromel no chão e chutou de esquerda, no ângulo de Paulo Victor, que fez grande defesa.

O ímpeto inicial do ataque alvinegro, porém, se limitou a outro bom lance do atacante corintiano, girando sobre a marcação de Kannemann e parando em boa defesa de Paulo Victor. O Grêmio, porém, logo conseguiu encaixar a sua marcação e travou as investidas corintianas, passando a buscar a posse de bola para anular o ataque alvinegro. De produção ofensiva, no entanto, os gaúchos pouco fizeram.

Os dois treinadores tentaram aumentar a produção das suas equipes. Renato mandou a campo Felipe Vizeu e Pepê, buscando mais força física, enquanto Carille tentou com Júnior Urso e Régis, estreante da noite. O Timão rondou a área adversária e teve mais possibilidade de buscar a finalização, mas ninguém teve um grande lance até o final da partida, deixando o 0 a 0 como o resultado mais justo.

