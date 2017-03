Corinthians é surpreendido pela Ferroviária com gol de Alan Mineiro e perde em Araraquara

Na etapa complementar, a Ferroviária teve um pênalti logo aos 4 minutos. Alan Mineiro cobrou na trave esquerda de Cássio, a bola bateu na mão do goleiro ao voltar, e o meio-campista fez no rebote.

Depois, o mesmo Fagner mais uma vez apareceu com liberdade pela direita, após passe de Gabriel, e tocou para Jadson no meio da área. Ele chutou de bico, e a bola saiu raspando a trave direita de Tadeu.

O resultado tirou a Ferroviária da lanterna do Campeonato Paulista. A equipe foi aos oito pontos, na última posição do Grupo B, mas ultrapassando o Audax na classificação geral.

O gol da equipe do interior foi no rebote de um pênalti, e justamente de um jogador emprestado pelo time alvinegro: o volante Alan Mineiro.

