Corinthians elimina Athletico-PR e enfrenta o Inter na semifinal da Copinha

(Foto:Reprodução)- O Corinthians levou a melhor sobre o Athletico-PR na noite de hoje, em Franca, e eliminou o adversário da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma vitória por 1 a 0 para avançar à semifinal. O gol alvinegro foi marcado pelo lateral direito Daniel Marcos, ainda no primeiro tempo de um jogo que foi bastante movimentado e teve chances dos dois lados.

Classificado, o Timão vai enfrentar na semifinal, terça-feira (21), o Internacional, que mais cedo eliminou o Botafogo-SP. Do outro lado da chave, os dois jogos das quartas de final acontecem amanhã: Vasco e Grêmio se enfrentam às 17h, em Mogi das Cruzes, enquanto Oeste e São Paulo duelam às 21h30, em Barueri.

No jogo de hoje, o Corinthians começou melhor, mas o Athletico rapidamente equilibrou as ações e passou a chegar com mais perigo. Porém, o time paranaense acumulou chances desperdiçadas e acabou punido aos 28 minutos, quando Daniel Marcos recebeu de Gabriel Pereira na área, ajeitou e bateu cruzado para abrir o placar.

Na segunda etapa, o Athletico adiantou a marcação e passou a dificultar bastante as ações do Corinthians, mas parou várias vezes na excelente postura defensiva da equipe paulista. O time rubro-negro se lançou ao ataque e buscou o empate de todas as formas, mas não foi suficiente. Melhor para o Corinthians, que teve uma forte presença de sua torcida em Franca e foi empurrado pelas arquibancadas praticamente o tempo todo.

Por:

Do UOL, em São Paulo 17/01/2020 23h22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...