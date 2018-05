Corinthians encerra série negativa, bate o Vitória e avança na Copa do Brasil.

Timão controla rival, faz 3 a 1, volta a vencer depois de quatro partidas e está nas quartas de final do torneio; adversário será conhecido por sorteio

VAGA CARIMBADA!

O Corinthians encerrou a sequência de quatro partidas sem vencer, bateu o Vitória por 3 a 1, nesta quinta-feira, em Itaquera, e garantiu classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Depois do empate sem gols no jogo de ida, em Salvador, o Timão se impôs em casa, não deu chances ao rival e viu Ángel Romero brilhar – Maycon abriu o placar, e o paraguaio marcou os outros dois gols. André Lima descontou, mas tarde demais. Alívio necessário ao Corinthians antes de um dérbi contra o Palmeiras, domingo, também em Itaquera. O Timão vinha de duas derrotas (Atlético-MG e Independiente) e dois empates (Vitória e Ceará), na pior série do time de Fábio Carille no ano. A cabeça, agora, é no clássico.

Por: G1

