Corinthians faz 2 a 0 no América-MG em estreia de Oswaldo e cola no G6

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/Sérgio Barzaghi) – Os quase 26 mil torcedores que assistiram à estreia da terceira passagem do técnico Oswaldo de Oliveira pelo Corinthians deixaram o Estádio de Itaquera na esperança de um futuro melhor. Na noite deste domingo, o Timão não teve dificuldades para vencer o lanterna do Campeonato Brasileiro, o América-MG, por 2 a 0, pela 31ª rodada do torneio nacional. O atacante paraguaio Ángel Romero e o meia Rodriguinho marcaram os gols para a alegria da Fiel.

Com o resultado, a agremiação de Parque São Jorge subiu da nona para a sétima colocação, com 48 pontos, os mesmos do Atlético-PR, primeira equipe dentro do G6, zona de classificação para a Copa Libertadores da América de 2017. O Corinthians não ultrapassa a equipe paranaense por ter uma vitória a menos (15 a 14), e ainda pode ser superado por Grêmio e Fluminense, que ainda jogam na rodada.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro volta a campo daqui a uma semana, no próximo domingo, para enfrentar o vice-líder Flamengo, às 17 horas (de Brasília), no Maracanã. Antes, porém, o Timão encara o Cruzeiro pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão. Após vencer o primeiro encontro por 2 a 1, em Itaquera, a equipe paulista joga pelo empate em Belo Horizonte.

O América-MG não demorou para mostrar toda a sua fragilidade defensiva. Logo aos quatro minutos, em uma rápida troca de passes, Romero recebeu de Rodriguinho no meio e deixou Guilherme cara a cara com o goleiro Jonas. O atacante corintiano, no entanto, bateu fraco de primeira e a bola passou raspando a trave esquerda.

Na tentativa de seguir pressionando a equipe mineira, o Timão falhava na transição da defesa para o ataque, com erros de passes provocados pela marcação alta dos adversários. Em uma dessas bobeadas, o América-MG chegou com perigo: Osman recebeu lançamento pelo alto, ganhou de Pedro Henrique e cabeceou para defesa de Walter.

Segundos depois, os mandantes responderam com Giovanni Augusto. Após cruzamento, o meia driblou Ernandes e chutou cruzado. O goleiro João Ricardo se esticou todo para espalmar. Na cobrança de escanteio, Romero pegou aproveitou rebote e testou para a rede, mas foi flagrado em posição de impedimento.

O gol do Alvinegro, contudo, não demoraria para acontecer. Aos 16, Rodriguinho deixou Guilherme livre na esquerda, o meia rolou para o meio da área e encontrou Romero. Desta vez em posição legal, o paraguaio só teve o trabalho de empurrar para o fundo gol, abrindo o placar em Itaquera.

Após desfazer a frágil retranca mineira, o Timão diminuiu o ritmo, chamou o América-MG para seu campo de defesa e passou a apostar nos contra-ataques. Em um deles, aos 38 minutos, Guilherme tocou de peito para Uendel, que arrancou em velocidade. O lateral esquerdo devolveu para o camisa 10, que cruzou na medida para Rodriguinho finalizar de primeira no ângulo direito de João Ricardo, marcando um golaço antes do intervalo em Itaquera.

Assim como fez após marcar o primeiro gol, o Corinthians começou o segundo tempo esperando o rival em seu campo de defesa para sair no contra-ataque. Aparentando um pouco de relaxo pela vantagem no placar, o Timão quase foi castigado aos 20 minutos, quando o meia Tony arriscou de longe, obrigando o goleiro Walter a se esticar todo para colocar em escanteio.

O susto serviu para o Corinthians acordar. Pouco depois da bomba de Tony, Guilherme fez bom lançamento para Rildo, que havia acabado de entrar no lugar de Marlone. O atacante testou para baixo na saída do goleiro João Ricardo, que defendeu com a perna.

A partir daí, o Corinthians passou a usar mais da velocidade para surpreender o time de Belo Horizonte. Isso muito em função das entradas de Rildo e Lucca nas vagas de Marlone e Guilherme, respectivamente. Com o sistema defensivo seguro, também por conta da fragilidade do América-MG, que pouco ameaçou na etapa decisiva, o Alvinegro garantiu o triunfo por 2 a 0 e se manteve firme na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2017.

