Corinthians fica no 0 a 0 com Atlético Paranaense e agradece muito a Cássio

Assim como na reta final da primeira parte, o Atlético se mantinha mais perigoso. Renan Lodi acabou por aparecer também na área para dar trabalho a Cássio. O goleiro acabou sendo o grande destaque do jogo, evitando que o prejuízo fosse além do empate para os donos da casa.

Cássio voltou a aparecer bem quando Marcinho mandou chute rasteiro no canto. Mais uma boa defesa do goleiro corintiano, e o 0 a 0 insistia em se manter.

O Corinthians conseguiu duas finalizações logo no início para iniciar o jogo pressionando, mas o Atlético Paranaense logo equilibrou as coisas, igualando na posse de bola e na presença ofensiva.

