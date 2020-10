Corinthians leva virada do Ceará com um a mais e entra na zona do rebaixamento

O Corinthians saiu na frente do Ceará na noite deste sábado, mas acabou levando a virada e terminou a partida no estádio do Castelão com a derrota por 2 a 1. A equipe do Parque São Jorge teve um jogador a mais em campo desde os 15 minutos do segundo tempo devido a expulsão de Eduardo.

O resultado colocou o Corinthians na zona do rebaixamento. Com 15 pontos, o Timão terminou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro na 17ª colocação. Os cearenses pularam para a 11ª posição, com 18 pontos.

Em sua provável despedida do comando do time do Corinthians, Dyego Coelho colocou em campo a sétima formação diferente em sete jogos. Desta vez, a equipe começou sem centroavante e com três volantes.

A primeira impressão não foi nada boa. O Vozão começou melhor e só não abriu o placar por causa do travessão e de Cássio. A dificuldade era grande quando Fernando Prass engoliu um frango clássico em chute de Léo Natel. Gil, no entanto, marcou contra ao tentar interceptar cruzamento da direita.

Após os gols bizarros, Cássio seguiu tendo muito trabalho, mas foi Ramiro que chegou mais perto de balançar as redes. Em um petardo, de muito longe, o volante também acertou o travessão.

Na etapa final, o jogo só mudou de panorama aos 15 minutos. Eduardo levantou o cotovelo em Léo Natel e acabou expulso depois de Daronco consultar o replay da jogada.

Coelho colocou o time pra frente com as substituições, mas, na prática, o time pouco incomodou Fernando Prass. Para piorar, Cássio errou ao tentar sair jogando com os pés e acabou cometendo pênalti no fim da partida. Fernando Sobral bateu no meio e marcou o gol da vitória do Ceará, que não conquistava três pontos há quatro rodadas. No último lance, Gil ainda mandou uma bola na trave. E após o apito final, Cássio foi expulso por reclamação.

Na próxima quarta-feira, o Corinthians vai encarar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 21h30 (horário de Brasília). Já o Vozão terá a semana livre e só voltará a campo no próximo sábado para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, às 19 horas.

Por:Gazeta Esportiva

11/10/2020 21:41

