Corinthians marca nos acréscimos e vence o Goiás fora de casa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O gol da vitória, na base do sufoco, saiu de um escanteio batido por Otero pela ponta direita. A bola sobrou para Danilo Avelar, que mandou para as redes quase que no susto.

Na etapa final, Gabriel voltou no lugar de Camacho e o Corinthians não voltou bem. Dessa maneira, não demorou muito para o Esmeraldino chegar ao empate com Vinicius Lopes depois de falta grotesca de posicionamento de Gil.

You May Also Like