Corinthians perde para o América em Itaquera e se complica na Copa do Brasil

Antes da definição de quem vai às quartas de final, Corinthians e América terão compromissos pelos Campeonatos Brasileiros da Série A e B, respectivamente. O Timão vai encarar o Inter no sábado, de novo em Itaquera, às 19 horas (horário de Brasília). O Coelho vai visitar o Avaí, em Santa Catarina, no mesmo dia e horário.

Na prática, nada adiantou. O Corinthians não conseguiu sequer assustar o goleiro adversário. Para piorar, uma falha no fim do jogo custou caro.

Na segunda etapa, os donos da casa continuaram mais tempo com a bola, mas pararam de chegar próximo ao gol. Vagner Mancini, então, sacou dois volantes e colocou o time no ataque.

Na próxima quarta-feira, as duas equipes voltarão a se encontrar, dessa vez no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Qualquer empate servirá para o América.

O Corinthians pressionou o América praticamente o tempo todo nesta quarta-feira, mas pecou pela ineficiente no ataque. No fim, pagou caro por um erro na saída de bola e perdeu por 1 a 0 em plena Neo Química Arena neste primeiro duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

