Corinthians perde para o CSA, mantém jejum e deixa o G6 do Brasileirão

O Corinthians ampliou e agravou o momento ruim na temporada com a manutenção do jejum de vitórias na noite dessa quarta-feira. Em Maceió, a equipe comandada por Fábio Carille perdeu por 2 a 1 para o CSA no Estádio Rei Pelé e chegou a sete jogos seguidos sem triunfar. Os alagoanos, por outro lado, findam o jejum de quatro partidas e voltam a sonhar com a permanência na elite do futebol nacional.

O resultado nessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro derruba o Corinthians do G6, pelotão que vai à Copa Libertadores da América no ano que vem. Com 45 pontos, o Timão agora é o sétimo colocado, foi ultrapassado pelo Grêmio e pode assistir o Inter se distanciar nesta quinta. Já o Azulão chegou aos 29 pontos, ainda dentro do Z4, na 17ª posição, e terá de secar o Cruzeiro para não cair um lugar na tabela.

Melhor em campo no primeiro tempo, o CSA abriu o placar com Apodi depois de erro de Sornoza e deslize de Fagner na marcação. O empate surgiu pouco antes do intervalo, graças a um belo chute de Pedrinho, que se emocionou.

Na etapa final, Argel arriscou, mandou o time à frente e colheu fruto. Em cobrança de escanteio, Ricardo Bueno garantiu, de cabeça, a vitória dos donos da casa.

Se não bastasse o cenário desfavorável, o Corinthians agora se prepara para enfrentar o Flamengo, domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o CSA vai visitar o Athletico na Arena da Baixada.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Francisco Cedrim/Gazeta Press/30/10/2019 22:32

