Corinthians sai na frente, mas leva virada do Atlético-MG em Itaquera

O Corinthians recebeu o Atlético-MG na Neo Química Arena, há pouco, e saiu de campo derrotado por 2 a 1, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão até fez bom primeiro tempo e saiu na frente com Matheus Davó, mas caiu de ritmo na segunda etapa e levou a virada, com gols de Guilherme Arana e Marrony.

Com o resultado, o Timão perdeu a chance de subir para a primeira metade da tabela e se manteve com 25 pontos na 11ª colocação. Já o Galo chegou aos 38 pontos e assumiu a liderança da competição, já que o Internacional foi derrotado pelo Santos.

A partida começou agitada e cheia de polêmica no primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, Vargas ganhou na velocidade de Gil e caiu dentro da área, reclamando de ser puxado. A arbitragem e a equipe do VAR não assinalaram nada e, no minuto seguinte, o Timão abriu o placar em bela jogada coletiva. Luan apareceu pelo lado esquerdo e deu belo lançamento para Ramiro, que tocou para o meio, e Matheus Davó apareceu livre na área para empurrar para o gol.

Com o placar aberto, o jogo se desenhou com o Atlético-MG procurando espaços com a posse de bola, enquanto o Corinthians conseguia imprimir marcação forte, impedindo os avanços do adversário. Assim, o Galo pouco conseguiu ameaçar o gol de Cássio antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Atlético-MG voltou com gás e tentou apertar em busca do empate. A zaga bem postada do Corinthians conseguiu bloquear as ações de perigo até os 15 minutos, quando a lei do ex se apresentou em Itaquera. Vargas pegou a sobra pelo lado esquerdo da área e deu lindo passe de calcanhar para Guilherme Arana chutar cruzado e igualar o marcador.

A partir de então, o jogo ficou ainda mais aberto. O Corinthians até chegou a ameaçar em contra-ataques, e o Galo só não virou aos 28 porque Cássio fez defesa providencial na finalização de Nathan. Com o relógio correndo, os dois técnicos mexeram no time, e quem se deu bem foi Jorge Sampaoli. Aos 37, Keno fez boa jogada pela direita e cruzou para Marrony, que entrou na vaga de Sasha, finalizar firme para marcar o gol da virada e da vitória do Atlético-MG em Itaquera.

Por:Gazeta Esportiva (foto: arquivo/Bruno Cantini/assessoria)

14/11/2020 20:18

