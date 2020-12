Corinthians só empata com o Fortaleza com mais uma arbitragem polêmica

Corinthians e Fortaleza não saíram do 0 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio do Castelão, na capital cearense, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cássio foi o destaque do Timão, com pelo menos três defesas cruciais. Mas, o grande protagonista acabou sendo o árbitro Braulio da Silva Machado. Primeiro, porque não deu pênalti em Gabriel, muito reclamado pelos corintianos, e depois porque expulsou Jô com o julgamento de agressão do centroavante.

O resultado acabou não sendo muito bom para nenhum dos lados. Fortaleza e Corinthians chegaram aos 30 pontos. O Tricolor, agora, é o 9º e o Timão é o 10º, mas a rodada está apenas começando.

O Corinthians até conseguiu criar algumas chances no primeiro tempo, mas sofreu com os espaços nas costas de Fagner. Durante todo o jogo, os mandantes tiveram chances nos contra-ataques, mas Cássio esteve em grande noite.

Na etapa final, o Timão pouco assustou. Mas, quando Gabriel foi acertado dentro da área, a reclamação de pênalti foi intensa. O árbitro, porém, ignorou.

Pouco depois, aconselhado pelo VAR, Braulio da Silva Machado expulsou Jô por uma suposta agressão em Felipe, durante um escanteio, o que deixou os jogadores alvinegros ainda mais irritados.

Desta maneira, o Fortaleza até tentou uma pressão até o final, mas o máximo que aconteceu foi Bruno Melo ser expulso por também agredir Xavier com o braço.

O Corinthians só vai voltar a campo em 13 de dezembro (domingo), quando receberá o São Paulo na Neo Química Arena, às 18h15. Um dia antes, o Fortaleza vai visitar o Red Bull Bragantino no interior de São Paulo, às 17 horas.



Foto: César Grecco/assessoria

Fonte: Gazeta Esportiva

