Corinthians supera reservas do Atletico-PR e volta a vencer no Brasileirão

Por:Gazeta Esportiva (foto: Matheus Meneses/Gazeta Press) – A Arena da Baixada definitivamente não amedronta o Corinthians. Na tarde desse domingo, a equipe alvinegra conquistou sua nona vitória dentro do estádio do Athletico-PR e igualou o número de triunfos dos mandantes no confronto, que também registra seis empates.

Dessa vez a partida foi válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e envolveu um time inteiro de reservas do Furacão, mais preocupado com as finais da Recopa Sul-Americana. Quarta, o duelo de ida contra o River Plate acontece em Curitiba.

A escalação alternativa de Thiago Nunes colocou ainda mais pressão em cima do Corinthians, que vinha de apenas uma vitória no Brasileirão. Aliás, era também o único triunfo alvinegro nos cinco desafios anteriores.

O Timão precisava da vitória, e ela veio. Por 2 a 0, graças a gols de Vagner Love e Pedrinho. Resultado esse que levou o Corinthians a oito pontos, agora na 8ª colocação, e derrubou o Furacão para o 10º lugar, com um ponto a menos.

Apesar dos momentos distintos e das circunstâncias peculiares, o Timão conseguiu abriu o placar logo aos 13 minutos. Vital descolou um escanteio pela esquerda e Jadson, na segunda tentativa, encontrou Vagner Love totalmente livre no segundo pau. Marcio Azevedo e o goleiro Caio vacilaram, e o camisa 9 pôde comemorar seu primeiro gol na competição.

Jadson e Love foram apostas de Carille para os lugares de Sornoza e Boselli. As surpresas continuaram com Urso de volta ao time titular e Ramiro escalado na ponta direita.

Apenas da vantagem conquistada logo cedo, a ideia de jogo do professor corintiano não vingou. Com uma média de idade de 24 anos, a equipe do Athletico chegou ao intervalo com 60% de posse de bola.

Uma cabeçada inacreditavelmente desperdiçada por Lucas Halter e um gol corretamente anulado pelo bandeira, e confirmado pelo VAR, foram só dois lances de tantos sustos que os visitantes levaram.

Na etapa final, a pressão continuou, e a eficiência da defesa tricampeã paulista caiu. Cássio passou a ser exigido. Sorte do Corinthians ter um arqueiro de Seleção Brasileira, que segurou a onda atrás e, de novo, contou com o VAR quando Braian Romero mandou para as redes.

O alívio aos corintianos, que passaram quase o tempo todo no campo de defesa mesmo diante dos reservas do Furacão, só veio aos 41 minutos da etapa final. Pedrinho foi muito inteligente ao perceber o quique da bola e, em dois movimentos, tirou a marcação e tocou de cabeça por cobertura de Caio.

Um futebol nada vistoso, mas que rendeu ao time de Carille três pontos importantíssimos. Agora, o foco é na Copa Sul-Americana. Quinta, o desafio é na Venezuela, contra o Deportivo Lara, pela segunda fase. Sábado, na Arena de Itaquera, tem clássico com o São Paulo.

Já o Athletico, que apesar do bom jogo, pecou pela falta de pontaria de seus atacantes, tem o River Plate na quarta, pela final da Recopa Sul-Americana, e depois encara o Flamengo, domingo que vem, no Rio.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...