Corinthians tropeça, deixa classificação distante e se aproxima do rebaixamento

O Corinthians alongou seu jejum, agora para seis partidas sem vencer no Campeonato Paulista, e complicou ainda mais a missão de buscar uma vaga às quartas de final. Neste domingo, na Arena vazia devido a precaução pelo Coronavírus, o Timão ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Ituano, pela 10ª rodada.

Destaques – Breno Lopes abriu o placar com um golaço. O lateral admitiu que tentou cruzar, mas acabou encobrindo Cássio e mandando a bola na gaveta. Do outro lado, Luan teve frieza para empatar no último lance antes do intervalo com uma bela chapada na gaveta.

Vilões – Cássio, obviamente, não esperava o “erro” de Breno Lopes. Mas, mal posicionado, deu um tapa insuficiente na bola e acabou falhando no gol dos visitantes. No ataque, a tarde não foi para Mauro Boselli. O argentino desperdiçou três oportunidades claras de gol e acabou substituído no segundo tempo.

O empate marcou o jogo de número 200 do Corinthians na Arena. O retrospecto agora é de 123 vitórias, 54 empates e 23 derrotas.

O resultado na Arena garantiu as classificações antecipadas de São Paulo e Bragantino. Corinthians e Ituano seguem com chances, mesmo que cada vez mais remotas. O alvinegro é o lanterna do Grupo D, com 10 pontos. O Ituano também é o último no Grupo C, com nove pontos. As duas equipes lutam contra o rebaixamento neste momento. (Veja tabela completa aqui!).

A duas rodadas do fim da primeira fase, o Corinthians tem pela frente Palmeiras (casa) e Oeste (fora). O Ituano pegará a Ferroviária (casa) e Santo André (fora). As datas ainda são incertas devido a iminente paralisação da competição por causa das medidas de prevenção ao Coronavírus.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

15/03/2020 17:08

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...