Corinthians vai reiniciar conversas para renovar contrato com Rodriguinho

Timão e meio-campista haviam praticamente acertado a renovação de contrato por duas temporadas. Proposta do Fenerbahçe adiou acerto, e conversa será retomada

Corinthians e Rodriguinho haviam ficado próximos da renovação de contrato no início do ano, esticando o vínculo atual, que vence em dezembro, por mais duas temporadas. Antes do acerto e da assinatura de contrato, porém, uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, mexeu com o jogador. Ele acabou não vendido porque a diretoria considerou os valores da oferta insatisfatórios.

Com a rejeição do Timão e a manutenção do jogador no elenco, as conversas devem ser retomadas nas próximas semanas. A expectativa do jogador é que os valores da última oferta do Timão sejam reajustados diante da procura dos turcos.

Chateado por não ter sido negociado, o jogador mostrou certa insatisfação após a vitória da equipe diante do São Bento, em Sorocaba. Aos 28 anos, ele via nessa proposta a primeira chance de se lançar ao futebol europeu.

– É uma coisa que a gente tem que absorver. Realmente, na minha opinião, a proposta era satisfatória. Acharam que não, mas é vida que segue. Vamos trabalhar e manter o alto nível que um dia acontece (uma negociação) – disse ele, no sábado.

De acordo com a legislação, ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do meio do ano, saindo gratuitamente em janeiro de 2018. A chance de isso acontecer, porém, é remota, já que existe boa relação da diretoria com o empresário do meia. O Timão tem 50% dos direitos econômicos. Capivariano (40%) e América-MG (10%) dividem o restante.

