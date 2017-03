Corinthians valoriza ponto conquistado no Moisés Lucarelli

Fonte: Gazeta Esportiva -O Corinthians jogou mal neste domingo e não foi além de um empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Ainda assim, os jogadores comandados pelo técnico Fábio Carille deixaram o estádio satisfeitos.

“Sabemos que é difícil jogar aqui. Já seria difícil normalmente, mais ainda com calor e depois de um jogo pesadíssimo na quinta-feira (vitória por 2 a 0 sobre o Luverdense, na Arena Pantanal, pela Copa do Brasil). Conquistamos um ponto importante”, avaliou o meia Rodriguinho.

Justamente em função do desgaste físico, Carille decidiu poupar titulares diante da Ponte. O zagueiro Pablo e o atacante Romero nem sequer viajaram a Campinas, e o lateral direito Fagner cedeu lugar ao jovem Léo Príncipe. Já o volante Gabriel foi substituído por Paulo Roberto porque cumpria suspensão.

“Adotamos a estratégia de esperar porque seria difícil manter a intensidade. Eles só tiveram chances em contra-ataques e em bolas paradas e fizeram o gol. Depois, acertamos”, continuou Rodriguinho.

Um dos atletas que têm reclamado de cansaço, já que ficou alguns meses inativos entre a sua saída do chinês Jiangsu Suning e o início de trabalho no Corinthians, o centroavante Jô atuou normalmente em Campinas. Foi dele a assistência para o gol de empate do zagueiro Léo Santos.

“Foi um jogo difícil, com um primeiro tempo abaixo do que vínhamos apresentado. Eles correram muito. Depois, colocamos a bola no chão e trocamos passes. Aí, em um chute de esquerda do Léo, conseguimos empatar e levar um pontinho importante daqui”, comemorou Jô.

