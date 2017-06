Corinthians vence o Bahia e passa mais uma rodada na liderança

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Sérgio Barzaghi/Gazeta Press/arquivo) – Mesmo sem uma apresentação empolgante, o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro com um placar elástico na noite desta quinta-feira, em Itaquera. A vítima foi o Bahia, derrotado por 3 a 0, com gols de Jô no primeiro tempo e de Balbuena e Marquinhos Gabriel (de placa) no segundo. Houve ainda uma expulsão para cada lado – Gabriel, pelo time da casa, e Renê Júnior, pelos visitantes.

O resultado fez o Corinthians alcançar os 23 pontos ganhos, podendo aumentar a sua vantagem para o Grêmio – o time gaúcho iniciou a rodada com 21 e está enfrentando o Coritiba, em Porto Alegre. O Bahia totaliza 10 e figura na parte inferior da tabela de classificação.

A próxima rodada será crucial para o Corinthians, que visitará justamente o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo. O Bahia retornará à Fonte Nova para jogar contra o Flamengo no mesmo dia.

Novamente com a formação considerada ideal por Fábio Carille, o Corinthians iniciou a partida contra o Bahia ao estilo que já marcou boa parte de sua temporada – sem muito ímpeto para atacar. O que animou o time visitante.

Aos seis minutos, o Bahia quase abriu o placar. O ex-palmeirense Allione ficou com uma sobra de bola na entrada da área e soltou o pé da meia-lua, buscando o canto. Cássio espalmou, na primeira boa participação de um corintiano no jogo.

Com a sua torcida passando a cantar mais alto, o Corinthians se viu obrigado a dar uma resposta. A equipe da casa começou a ser mais envolvente na troca de passes ofensiva – como quando Jô encarou a marcação do lado direito e rolou de calcanhar para o meio da área. Rodriguinho acabou travado na hora da conclusão.

O desafogo corintiano, contudo, só veio mesmo a partir dos 20 minutos. Primeiro, Romero arrancou pela esquerda e passou a bola para Jô, que perdeu a sua frieza habitual no centro da área e mandou por cima da meta. Ele se redimiria em seguida.

Aos 24 minutos, um minuto depois de desperdiçar a chance de gol, Jô recebeu ótima enfiada de bola de Fagner e agora, sim, teve tranquilidade para finalizar a jogada. Driblou o goleiro Jean e completou para a rede antes de correr para o abraço.

A vantagem no marcador proporcionou segurança ao Corinthians, que já jogava solto em seu estádio. Só não era mais perigoso por conta de alguns erros de passe – Jadson não estava em seus dias mais inspirados –, mas também freava as investidas do Bahia, menos criativo.

No princípio do segundo tempo, porém, o time nordestino recobrou a postura ousada dos primeiros minutos de partida. Jorginho adiantou a marcação do Bahia e viu outra vez os seus atletas passarem boa parte do tempo no campo de ataque.

A situação do Corinthians pioraria momentaneamente aos 11 minutos. Gabriel, que já havia recebido um cartão amarelo, reclamou bastante após cometer uma falta contestável em Vinícius e acabou expulso.



Enquanto a torcida corintiana se manifestava com mais intensidade, o Bahia teve apenas quatro minutos para aproveitar o fato de contar com mais homens em campo. Renê Júnior fez falta em Fagner e foi o punido da vez com o cartão vermelho, também contestável.

Jorginho resolveu entrar em ação, na esperança de aproveitar o novo panorama do jogo. Centroavante emprestado pelo próprio Corinthians após fracassar em 2016, Gustavo substituiu Allione antes de Régis ocupar a vaga Vinícius. Do outro lado, Carille trocou o apagado e aplaudido Jadson por Marquinhos Gabriel. Depois, Rodriguinho por Camacho.

Acuado, o Corinthians ganhou novo fôlego somente aos 34 minutos. Após desvio de Romero em cobrança de escanteio, Balbuena correu para dentro do gol com bola e tudo e fez o seu habitual gesto de continência para comemorar.

Agora tão confortável no gramado quanto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians encerrou a partida com o inglês naturalizado turco Kazim na vaga de Jô, ovacionado, e trocando passes sob os gritos de seu “olé” de seus torcedores.

Houve tempo para mais um gol. Ou melhor, um golaço. Marquinhos Gabriel brigou pela bola na entrada da área, encobriu o goleiro Jean e fechou a contagem em Itaquera.

