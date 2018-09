Corinthians vence o Flamengo e está na final da Copa do Brasil

O Corinthians superou suas próprias limitações técnicas, se fortaleceu no apoio incondicional de sua torcida e na categoria de seu camisa 10 para superar o afortunado Flamengo dentro da Arena de Itaquera nessa quarta-feira. Com o drama que lhe é característico, o Timão fez 2 a 1 nos rubro-negros e garantiu vaga na final da Copa do Brasil.

A festa proporcionada pela Fiel, com direito a mosaico e muitos fogos, além do apoio passado no treino de véspera, encorajaram o Corinthians nos minutos iniciais. O time de Jair Ventura ocupou o campo de ataque e centralizou as jogadas no cérebro da equipe: Jadson. O prêmio pela postura não demorou a vir. Justamente dos pés do camisa 10 corintiano saiu um lindo lançamento nas costas de Pará. Danilo Avelar não desperdiçou a chance e fez explodir a Arena, muito graças ao desapego de Éverton Ribeiro na marcação.

A partir daí os donos da casa passaram a encontrar mais dificuldades. Aos poucos, os visitantes foram impondo seu futebol de toque de bola e forçando os paulistas a recuar. Apesar disso, o lance do gol de empate pode-se dizer que teve muita participação da sorte, ou do acaso, talvez.

Willian Arão, revelado pelo Corinthians enfiou a bola para Pará entre Clayson e Avelar. O lateral foi tentar o cruzamento para Henrique Dourado, mas viu o zagueiro corintiano, xará do centroavante flamenguista, mandar a bola para dentro do próprio gol, em desvio com o braço.

O incomodo das arquibancadas com o empate só aumentou quatro minutos depois, quando Fagner sentiu a coxa esquerda e pediu substituição. O lateral da Seleção Brasileira deu lugar a Gabriel. Mantuan, reserva imediato da posição, acabou preterido por Jair Ventura.

Na prática, foi justamente por aquele lado que o Flamengo criou suas melhores situações de ataque. Por isso, inclusive, não foram poucas as vezes que Romero discutiu com o sistema defensivo alvinegro na tentativa de acertar os posicionamentos.

Apesar dos times terem voltado para a etapa final sem alterações, o panorama da partida foi diferente. Mesmo diante de claras dificuldades técnicas de seus jogadores, o Corinthians voltou a frequentar o setor ofensivo, com o ajuste necessário feito na defesa. O problema é que os espaços começaram a aparecer para os contra-ataques do Flamengo.

Dessa forma, os cariocas tiveram duas oportunidades de testar Cássio. Primeiro com Paquetá e depois com Vitinho, atacante que entrou na vaga do lesionado Diego. Em ambas o goleiro corintiano garantiu a manutenção do empate.

Jair Ventura, então, aceitou as solicitações da torcida e mandou Pedrinho para o jogo. Bendita troca para os corintianos. Apenas 18 segundos depois, o jovem atacante correria para abraçar seu treinador após balançar as redes de Diego Alves.

O Flamengo tentou abafar a saída de bola da defesa do Corinthians e acabou pagando caro por isso. Mateus Vital precisou de duas tentativas, mas conseguiu achar Romero na ponta esquerda. O paraguaio trabalhou pelo meio e Jadson, em um simples toque de primeira, serviu Pedrinho. O camisa 38 não titubeou. Cortou e bateu seco, no contrapé do goleiro rubro-negro.

A Arena explodiu com o momento alvinegro. O cenário quase se desenhou perfeito pouco depois, quando Henrique subiu livre dentro da área e testou uma bola que raspou a trave de Diego Alves.

Como era de se imaginar, os minutos finais foram dramáticos, com o Flamengo tentando ao menos o empate a todo custo, mas já com Araos na vaga de Vital, o Timão se segurou, se livrou de uma bola na trave aos 47 e administrou sua vantagem e garantiu a festa de sua torcida com mais uma classificação à final de uma Copa do Brasil.

Sob pressão, os cariocas agora só terão o campeonato Brasileiro pela frente. O desafio próximo será contra o Bahia, em Salvador, às 21h de sábado. No mesmo dia, um pouco mais cedo, às 19h, o Corinthians visitará o América, em Minas.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Gazzanel)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...