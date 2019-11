Corinthians volta a vencer contra o Avaí e vê São Paulo a um ponto

O Corinthians encerrou uma série de três partidas consecutivas sem ganhar pelo Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Em uma esvaziada arena de Itaquera, o time alvinegro ganhou por 3 a 0 do frágil Avaí, já rebaixado à Série B do torneio nacional.

Com 53 pontos, o Corinthians sobe para o sétimo posto e vê o São Paulo a um ponto – o time tricolor ainda enfrenta o Vasco às 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Morumbi. Já o Avaí, com apenas 18 pontos, sofreu sua 23ª derrota e permanece na lanterna.

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Avaí volta a campo para enfrentar o ameaçado Fluminense às 16 horas deste domingo, no Estádio da Ressacada. Às 18 horas do mesmo dia, o Corinthians encara o Atlético-MG, no Independência.

O Jogo – O Avaí conseguiu chegar ao ataque de maneira consistente durante os primeiros minutos de jogo e assustou em dois chutes desferidos por Caio Paulista, ambos defendidos por Cássio. Richard Franco, de cabeça, também levou perigo ao gol corintiano.

Aos 21 minutos da etapa inicial, pouco depois de Pedrinho chutar perto do travessão, o Corinthians inaugurou o marcador. Após cobrança de escanteio de Clayson pela esquerda, o centroavante Gustavo apareceu livre para completar de cabeça diante do goleiro Vladimir.

Em vantagem no marcador, o Corinthians ganhou terreno e chegou novamente em chute de Clayson da entrada da área que saiu à direita do gol do Avaí. No último bom ataque do primeiro tempo, Janderson recebeu de Gustavo pela esquerda e bateu para defesa de Vladimir.

O Corinthians ampliou sua vantagem em Itaquera logo aos seis minutos da etapa complementar. Gabriel interceptou passe no campo de defesa e acionou Pedrinho, que puxou o contra-ataque e tocou para Junior Urso. Livre, o volante dominou e definiu com precisão.

Colocado no lugar de Janderson, Jadson quase marcou o terceiro pouco depois de entrar. Clayson cruzou rasteiro da esquerda e Gustavo ajeitou na medida para o experiente meia chutar na trave. Na sequência, Pedrinho tentou no rebote e acertou a marcação.

Aos 41 minutos da etapa complementar, Boselli, substituto de Gustavo, fechou o placar em grande estilo. Fagner recebeu na direita e, sem ser incomodado pela marcação, cruzou. De maneira inusitada, o centroavante argentino usou o peito para completar com sucesso.

Por: Gazeta Esportiva (foto: Gizzi/Photo Premium/GPress)27/11/2019 22:25

