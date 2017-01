Coritiba aguarda R10, mas não conta com ele para o Estadual

Ninguém no clube está autorizado a falar oficialmente sobre o caso

O Coritiba vive a expectativa da volta de Ronaldinho ao Brasil, após um giro por Paris e Barcelona, marcada para a próxima sexta-feira. Porém, sem a ansiedade de inscrever o jogador -caso ele aceite a proposta do clube coxa-branca- no Campeonato Paranaense. Ninguém no clube está autorizado a falar oficialmente sobre o caso, exceto o presidente Rogério Bacellar, que não tem atendido à imprensa. Porém, informalmente, várias pessoas ligadas ao clube apontam que o Projeto Ronaldinho não inclui a disputa do Estadual.

As razões são muitas. Desde o tempo que se estima para que Ronaldinho adquira uma melhor forma para retornar aos gramados, após um ano e meio sem jogos oficiais, até o modelo de contrato, que prevê remuneração por metas atingidas, seja com títulos, gols e assistências, seja com venda de camisas e aumento no plano de sócios.

Anteriormente, um diretor que pediu pra não se identificar já havia sinalizado que a grande meta para Ronaldinho no Coritiba é a Copa do Brasil, competição da qual o clube foi duas vezes vice-campeão em 2011 e 12. Estima-se que nada ocorra antes do Carnaval, no final de fevereiro.

Em paralelo, o Coritiba já está com seu planejamento de marketing por Ronaldinho em ação. O clube faz prospecções no mercado e estuda o melhor jeito de anunciar a contratação, claro, contando com o sim do meia, que manteve apenas contatos esporádicos com Juliano Belletti, seu ex-colega de Barcelona e hoje diretor internacional do Coritiba, e com outros amigos que tem na cidade.

Ronaldinho tem feito consultas sobre a rotina de Curitiba, demonstrando interesse em conhecer a rotina da capital paranaense, enquanto se decide por retomar ou não a carreira no futebol profissional. Com informações da Folhapress.

Fonte: Notícias ao minuto.

