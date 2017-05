Coritiba atropela o Atlético-GO e mantém média de gols na 1ª rodada do Brasileiro alta

Por ESPN.com.br – Coritiba e Atlético-GO encerraram a primeira rodada do Campeonato Brasileiro com uma chuva de gols, em Curitiba. Melhor para os donos da casa, que triunfaram por 4 a 1, no estádio Couto Pereira, na noite desta segunda-feira.

Assim, a alta média de tentos do nacional na abertura foi mantida.

Os cinco tentos do duelo fizeram a média ficar em 3,3 gols por jogo (foram 33 gols em 10 partidas), atrás apenas do torneio de 2007, que registrou 3,9 gols na rodada inicial.

O resultado deixou o Coritiba provisoramente na quarta colocação, com três pontos, pelo saldo de gols. Bahia, Palmeiras e Ponte Preta têm saldo melhor que os coxa-brancas.

Já o Atlético-GO, último campeão da Série B e de volta à elite do país após quatro anos, é por enquanto o 17º colocado, sem pontos e também pelo saldo.

Veja a média de gols das primeiras rodadas do Brasileirão na era dos pontos corridos:

2003 – 2,9

2004 – 2,4

2005 – 2,5

2006 – 1,8

2007 – 3,9

2008 – 2,6

2009 – 2,5

2010 – 2,7

2011 – 2,4

2012 – 2,0

2013 – 2,6

2014 – 1,6

2015 – 2,8

2016 – 1,4

2017 – 3,3

Coritiba tranquilo

Os donos da casa tiveram facilidade para se impor desde os minutos iniciais frente ao adversário goiano. Mas o primeiro gol custou a sair.

Foi apenas aos 31 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Henrique recebeu a bola dentro da área e bateu entre as pernas do goleiro Kléver.

Quatro minutos depois foi marcado o segundo. De fora da área, o meia Neto Berola arriscou o chute, a bola quicou no gramado, enganou o goleiro e entrou no canto direito.

Virou goleada

O segundo tempo enganou os torcedores do Atlético-GO. Aos 16, Walter, acima do peso, diminuiu o placar. Ele aproveitou um cruzamento de Bruno Pacheco e, de primeira, fez.

A resposta do Coritiba foi muito rápida. Aos 21 e aos 25 fez mais dois gols, ambos com Tomas Bastos. No primeiro, ele cobrou falta por cima da barreira. A bola bateu no travessão e entrou. No segundo, ele cobrou falta direto para o gol e a bola entra no canto esquerdo.

Próximos jogos

No sábado, o Coritiba vai visitar o Santos, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileiro. No mesmo dia, o Atlético-GO receberá o Flamengo, no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 4 X 1 ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 15 de maio de 2017, segunda-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Marcione Mardonio da Silva Ribeiro (CE)

Cartões amarelos : Alan Santos (Coritiba); Ricardo Silva, Marcão Silva (Atlético-GO)

GOLS: CORITIBA : Henrique Almeida, aos 31 minutos e Neto Berola, aos 34 minutos do primeiro tempo; Tomas Bastos, aos 20 minutos e aos 25 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO-GO: Wilson, aos 17 minutos do segundo tempo

CORITIBA: Wilson; Dodô, Werley, Walisson Maia e William Matheus; Alan Santos (Jonas), Matheus Galdezani e Anderson (Tomas Bastos); Henrique Almeida, Kleber e Neto Berola (Getterson). Técnico: Pachequinho

ATLÉTICO-GO: Kléver, Eduardo, Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão, Igor (Andrigo), Jorginho e Walterson (Júnior Viçosa); Walter e Everaldo. Técnico: Marcelo Cabo

