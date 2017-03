Coritiba bate o Prudentópolis na estreia de Anderson

Fonte: Gazeta Esportiva -Na estreia de Anderson, Coritiba se reabilitou no Campeonato Paranaense após a derrota no Atletiba e bateu o Prudentópolis, por 3 a 0, no estádio Couto Pereira. Com o resultado, o Alviverde chegou aos 10 pontos, e assume provisoriamente a segunda colocação. Já o Prude, com oito pontos, caiu para a quinta colocação.

O Alviverde dominava as ações, mas abriu a contagem apenas aos 30 minutos, com Kléber aproveitando cruzamento de Rildo. Aos 43 minutos, Henrique Almeida ampliou a vantagem, ganhando de dois zagueiros. Depois do intervalo, Kléber, aos 25 minutos, fechou a contagem.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o JMalucelli, sábado, no estádio Couto Pereira. Já o Prudentópolis encara o Toledo, domingo, no Newton Agibert.

O jogo – O Alviverde começou a partida tentando pressionar, mas mostrava tensão no última passe, reflexo da má fase. Anderson tentava dar mais movimentação ao meio-campo coxa-branca. Aos cinco minutos, o meia lançou em profundidade para Carlinhos, mas o lateral não alcançou. Coxa no ataque, aos oito minutos, Henrique Almeida tentou duas vezes e, na segunda, Diego Alemão tirou em cima da linha.

O Coritiba tinha o domínio das ações, mas não conseguia a finalização. Aos 13 minutos, Thiago Lopes bateu forte de fora da área, Jonas se esticou para tentar desviar, mas não alcançou. O Prude fazia linha de impedimento e levava sorte. Aos 18 minutos, Kléber recebeu sozinho e arbitragem parou o lance em lance polêmico.

A primeira chegada do Prude aconteceu aos 20 minutos, Henrique Almeida atrasou errado, Thomas chegou à linha de fundo e foi travado por Werley. O Coxa forçava demais os lançamentos, se sucesso. Até que, aos 33 minutos, Rildo levantou na área e Kléber, com um leve toque, desviou para o fundo das redes para abrir a contagem. Aos 43 minutos, Henrique Almeida ganhou da zaga para ampliar.

Para a segunda etapa, o Alviverde voltou com Marcio no lugar de Werley. Pelo Prude, a novidade foi Josimar no lugar de Kairo. Aos cinco minutos, Cìcero cobrou falta fechado e Jonas apareceu no caminho para afastar. Anderson seguia como referência no meio-campo. Aos 12 minutos, o meia encontrou Carlinhos atrás da defesa, mas o lateral perdeu a bola.

Anderson teve a chance do arremate, aos 23 minutos, e o chute saiu à esquerda da meta. Mas, aos 25 minutos, Iago levantou na área, Kléber subiu mais do que a defesa e testou para o fundo das redes para assumir a artilharia do Estadual. Jonas, aos 28 minutos, cobrou falta na entrada da área e carimbou a barreira.

O Coritiba pressionava e, aos 35 minutos, Jonas mandou um petardo para grande defesa de Edvaldo. Com o resultado garantido, o Alviverde diminuiu o ritmo e o jogo ficou mias truncado nos minutos finais. Aos 45 minutos, Jean Lucas tentou descontar e Wilson defendeu. Nos acréscimos, o goleiro coxa-branca empurrou para dentro do próprio gol aós recuo de Marcio e o árbitro não marcou.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...