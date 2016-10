Coritiba e Figueirense não tiram o zero do placar no Couto Pereira

No dia em que completou 107 anos, o Coritiba não conseguiu passar de um empate sem gols diante do Figueirense, em pleno estádio Couto Pereira, desperdiçando uma chance de se afastar um pouco mais das proximidades da ZR e reencontrar o caminho das vitorias. Com o resultado, o Alviverde chegou aos 37 pontos, na 12ª colocação. Cada vez mais preocupado, o Figueira segue na 18ª colocação, com 32 pontos.

Na próxima rodada, o Coritiba terá o clássico diante do Atlético Paranaense, domingo, em partida marcada para a Vila Capanema. Já o Figueirense encara no mesmo dia o Palmeiras, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O jogo – O time coxa-branca começou a partida em alta velocidade. Logo no primeiro ataque, lançamento para Iago, que carimbou a trave, mas já com o jogo parado por impedimento. O time da casa pressionava e rondou a área em duas oportunidades, conseguindo escanteio. A resposta veio aos seis minutos, com Josa, que apareceu na área para testar firme e acertar o travessão.

A disputa era equilibrada, mas concentrada no meio-campo, com as defesas trabalhando forte. Aos 14 minutos, Rafael Moura tentou um toque de efeito no meio da defesa alviverde e ficou sem a bola. Ataque em velocidade do Coritiba, aos 20 minutos, Juan cruzou pressionado para a área, mas Kazim não conseguiu alcançar. Aos 26 minutos, Joao Paulo bateu forte e Gatito defendeu com firmeza, sem dar rebote.

O jogo era pegado, com muitas faltas. Aos 30 minutos, lançamento em profundidade para Everton Santos, mas Wilson deixou a meta para interceptar. Aos 39 minutos, Marquinhos, de bola parada, fez Wilson trabalhar bem. Novamente uma oportunidade em cobrança de falta, desta vez par ao Coxa, aos 41 minutos, com Juan acertando abarreira e ganhado escanteio Depois da cobrança, a bola sobrou para Iago soltar o pé e parar em Gatitito. Nos acréscimos Kazim chegou a balançar as redes, mas o árbitro anulou.

Para a etapa final, o Alviverde retornou com Wallisson Maia no lugar de Nery Bareiro. Aos dois minutos, Juan cobrou falta na área e Rafael Moura apareceu no meio da área para afastar o perigo. O troco veio na sequência, do Dodô, chutando de longe, mas assustando após desvio de Benitez no meio do caminho.

Os chutes de fora da área e as bolas paradas eram as únicas oportunidades de gol criadas pelos dois times. Aos 10 minutos, Rafael Moura partiu para cima da defesa catarinense em direção ao gol, mas o árbitro enxergou um toque de mão do atacante. Aos 17 minutos, Juan teve a chance de servir Kazim, que entrava com liberdade, mas o passe saiu alto demais. Uma chuva forte apareceu no Alto da Glória para a reta final da partida.

Carpegiani optou pela entrada de Vinicius no lugar de Kazim, tentando dar novo fôlego ao ataque. Aos 26 minutos, Veiga cobrou falta fechada e Gatito agarrou. Dodô, respondeu, aos 28, com uma bomba que passou a direita da meta. Juan fez a jogada aos 36 minutos e serviu Veiga, que bateu desequilibrado pela linha de fundo. O campo olhado dificultava ainda mais as equipes, já cansadas. Aos 45 minutos, Iago marcou, mas novamente o gol foi anulado por falta de ataque.

