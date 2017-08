Coritiba vence a Chapecoense e confirma reação no Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto:Divulgação/CFC) – O Coritiba confirmou sua reação no Campeonato Brasileiro e as pazes com o torcedor ao vencer a Chapecoense por 2 a 0, com o Couto Periera recebendo um bom público. Com o resultado, o Coxa chegou aos 25 pontos, na 9ª colocação. Já a Chape, com 22 pontos, na 15ª colocação, já se preocupa com a proximidade da ZR.

O Alviverde abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Alecsandro, que fez de cabeça seu primeiro gol com a camisa coxa-branca. Rildo, aos 43 minutos, ampliou a vantagem.

Na próxima rodada, o Coritiba volta a campo no sábado, quando encara o Atlético Goianiense, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Já a Chapecoense encara o Palmeiras, no domingo dia 20 de agosto, já que a partida diante do Corinthians foi adiada para o dia 23 de agosto.

O jogo – O Coritiba, que estreava seu novo uniforme remetendo às cores do exército brasileiro, começou a partida tentando impor seu ritmo. Aos cinco minutos, Rildo recebeu, abriu espaço e chutou forte, à esquerda da meta. Aos poucos a defesa da Chape se acertava e impedia o Alviverde de criar. Aos 12 minutos, sobra de bola para Galdezani, que desperdiçou na hora de cruzar.

O Coxa tentava pressionar até que, aos 21 minutos, Carleto cobrou falta na área e Alecsandro chegou a antes da marcação para desviar de cabeça e marcar o primeiro gol dele com a camisa coxa-branca, com direito a careta na comemoração. A Chape tentou responder, aos 26 minutos, com Seijas batendo da entrada da área, por cima da meta.

O jogo ficou mais corrido, mas as ações se concentravam no meio-campo. Aos 35 minutos, lançamento em profundidade para Arthur e a defesa do Coritiba apareceu para afastar e ceder escanteio. Aos 37 minutos, Seijas cobrou falta e isolou a bola. Porém, aos 43 minutos, RIldo partiu para a jogada individual, chegou próximo da área e soltou um petardo para marcar o segundo do Coritiba.

