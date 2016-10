Coritiba vence e se afasta da zona de rebaixamento do brasileirão

Fonte: Gazeta Esportiva -O Coritiba fez a lição de casa fechando a rodada do Campeonato Brasileiro e bateu o América Mineiro por 3 a 0, no estádio Couto Pereira. Com o resultado, o Coxa chegou à 12 ª colocação, com 36 pontos, se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento. O Coelho, por sua vez, afundou na lanterna, com 21 pontos.

Os donos da casa abriram a contagem aso 13 minutos da primeira etapa, com Kazim, mostrando oportunismo dentro da área. No segundo tempo, Juan, aos três minutos, marcou de cabeça para ampliar a vantagem. Juan de novo, aos 27 minutos, fechou o placar.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Internacional, quinta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o América Mineiro terá pela frente o Palmeiras, domingo, em partida marcada para o estádio do Café, em Londrina.

O jogo – O Coxa começou a partida com forte marcação, tentado empurra o Coelho para seu próprio campo. Porém, a primeira oportunidade foi do time mineiro, aos três minutos, em cobrança de falta de Danilo, mas a bola subiu demais. O América, por sua vez, tentava manter a posse de bola.

O Alviverde paranaense, entretanto, começou a pressionar. Até que, aos 13 minutos, o turco Kazim aproveitou bola na área e, desequilibrado, tocou para o fundo das redes e abrir o placar. Aos 18 minutos, Vinícius cruzou na medida para Leandro, mas Leandro Guerreiro apareceu preciso para interceptar. Depois do gol, o Coxa subiu de produção e dominava as ações em campo.

Raphael Veiga teve a chance dela, aos 26 minutos, após bola esticada por Kazim, mas o arremate foi pela linha de fundo. Aos 34 minutos, após cobrança de escanteio, Nery Bareiro desviou no caminho e a boal sobrou para Kazim, em impedimento. O time da casa perdia a chance de fazer um placar mais elástico. Aos 44 minutos, Kazim soltou a bomba e a bola subiu demais.

Depois do intervalo, o Coelho voltou com Michael no lugar de Nixon. Mas quem chegou ao gol foi o Coritiba. Aos três minutos, Juan apareceu no meio da defesa mineira para testar para o fundo das redes e marcar o segundo dos paranaenses. Aos 11 minutos, Michael tentou descontar com um chute de fora da área que assustou Wilson.

O Coxa diminuiu o ritmo, mas ainda chegava com perigo, como aos 16 minutos, em mais uma cabeçada de Nery, no ângulo, que Joao Ricardo foi buscar bonito. A partida era tecnicamente fraca, com o Coritiba desorganizado e o adversário sem forças para levar perigo. Aos 23 minutos, Jonas levantou na área e Leandro Guerreiro testou para fora. Porém, aso 27 minutos, Dodô cruzou e Juan fez mais um na partida. Aos 37, Veiga partiu para a jogada individual e isolou Mas, não fez falta com a vitória garantida.

