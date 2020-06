Coronavírus: 360 pessoas estão curadas em Novo Progresso

O número representa 87 % do total de casos confirmados em Novo Progresso. Nas últimas 24h, 25 pessoas se recuperaram da doença. As informações foram atualizadas neste sábado (27).

O número de pessoas curadas do coronavírus em Novo Progresso continua aumentando a cada dia.

Neste sábado (27), foram confirmados 360 casos de pessoas recuperadas, outros 223 pacientes seguem em monitoramento e 25 internados em acompanhamento médico. As informações foram atualizadas pelas Secretaria Municípal de Saúde até as 13h do dia 27.

A média diária de pessoas curadas do coronavírus tem se mantido alta, sempre girando em torno de 20/30 casos.

A Prefeitura através do Prefeito Macarrão (PL), junto à secretaria de saúde municipal, está cuidando de todos e empenhando todos os esforços necessários para melhorar o atendimento médico a quem precisa. São realizados investimentos constantes em ações e serviços, aquisição de insumos, ventiladores pulmonares, equipamentos , além da habilitação de leitos para atendimento e investimentos em infraestrutura.

Até o momento, Novo Progresso registrou 2 óbitos, sendo 1 residente e 1 não residente.

O total de 411 casos de Covid-19 foram registrados no sistema de informação oficiais e enviados ao Ministério da Saúde contabilizados para o município de Novo Progresso.

CASOS NO PARÁ

Pará passa de 100 mil casos de Covid-19, com quase 5 mil mortes

Dados foram atualizados às 18h deste sábado, 27, pela Sespa. Número de pacientes recuperados chega a 85.510 mil no estado.

GRUPOS DE RISCO

Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham doenças pré-existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus.

Veja Boletim do dia 27 de Junho de 2020.

